Celebrarán nueva versión de Afrodescendientes Hoy

Afrodescendientes Hoy, proyecto destinado al estudio, difusión y empoderamiento de las expresiones culturales Afro dominicanas, con los auspicios del Centro Cultural de España y la colaboración de la Fundación Antillas, que en esta ocasión será realizado del 12 al 14 del mes de noviembre para este año ha preparado una programación enfocada en nuestras realidades sincréticas.

Por lo que, como parte de este encuentro, será realizado el miércoles 12 de noviembre a las 7:00 PM, el panel “Historia del Gagá de Las Cejas: proyección nacional e internacional”. Conversatorio en el que participaran los jóvenes Marcos Arias Vidal, Mitiko, quienes fueron ganadores del Fondo Cultiva, destinado a la investigación etnográfica, auspiciado por el Centro Cultural de España. Acompañará este panel el destacado musico Tony Vicioso y Soraya Aracena.

Esa noche, concluido este panel, será la disertación sobre “La importancia de la investigación etnográfica”, que estará a cargo del antropólogo Jonathan De Oleo Ramos.

Otra conferencia estará a cargo del fotógrafo y antropólogo José Antonio Arias Peláez, quien desde hace varios años ha investigado en la comunidad de Maná perteneciente a Baní, el culto a Viviana de la Rosa, quien en vida según los comunitarios fue una profeta, devota de la virgen de las Mercedes, a la que se venera con una serie de actividades religiosas propias del sincretismo afro- español, además de la conferencia Arias Peláez, presentara el vídeo “Memorias de Viviana” en el que compila las expresiones y manifestaciones propias del culto mesiánico.

Para concluir este clásico encuentro entre estudiantes, artistas, investigadores de la antropología y folklore, será realizada la presentación de la agrupación de palos Raíces Folklóricas dirigido por el señor Julián Guillen de la comunidad de los Asises. Esta presentación será a las 8:00PM. Todas las actividades son gratuitas en horario de 7:00 PM a 9:00 PM, les esperamos.