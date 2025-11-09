Poesía
Buscando Pleito
Le dije a ese hombre del supermercado que yo ando a pies, ¿usted ve? que es ahí mismo que yo vivo, ¿usted ve? es caminando que yo ando, ¿usted ve? no en jeepeta ni en carro, ay no, caminando. ¿Usted ve?
Entonces ese desgraciado mete to’ los potes en to’ las fundas, ¿usted ve?
Y tiene uno que pararse a cotejar. ¿Usted ve? Porque to el camino vienen esos potes TAN, TIN, TAN, TIN TIN, TIN TAN, TIN TAN, TIN TAN, buscando pleito.
Tanto que le dije, es a pies que ando, ¿usted ve? no en jeepeta ni en carro, ay no, caminando. ¿Usted ve? casi llega uno bailando con el TAN, TIN, TAN, TIN TIN, TIN TAN, TIN TAN, TIN TAN.
Hasta gusto le coge uno a caminar cargando. ¡CARAJO!