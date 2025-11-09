Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Poesía

Buscando Pleito

Homero PumarolSanto Domingo, RD

Le dije a ese hombre                                                            del supermercado                                                               que yo ando a pies,                                                        ¿usted ve?                                                                               que es ahí mismo                                                                que yo vivo,                                                                        ¿usted ve?                                                                                  es caminando                                                                              que yo ando,                                                                          ¿usted ve?                                                                                      no en jeepeta                                                                            ni en carro, ay no,                                                        caminando.                                                                      ¿Usted ve?

Entonces                                                                                        ese desgraciado                                                                          mete to’ los potes                                                                      en to’ las fundas,                                                                        ¿usted ve?

Y tiene uno que                                                                          pararse a cotejar.                                                                        ¿Usted ve?                                                                        Porque to el camino                                                                  vienen esos potes                                                                                           TAN, TIN, TAN,                                                                              TIN TIN, TIN TAN,                                                                      TIN TAN, TIN TAN,                                                 buscando pleito.

Tanto que le dije,                                                                         es a pies que ando,                                                                     ¿usted ve?                                                                                     no en jeepeta                                                                             ni en carro, ay no,                                                                     caminando.                                                                                 ¿Usted ve?                                                                                   casi llega uno bailando                                                           con el TAN, TIN, TAN,                                                                            TIN TIN, TIN TAN,                                                                      TIN TAN, TIN TAN.

Hasta gusto                                                                                   le coge uno                                                                                   a caminar cargando.                                                                 ¡CARAJO!

Homero Pumarol

