Bjork Andresen y su icónica participan en “Muerte en Venecia”

El pasado 25 de octubre murió un actor sueco, Bjork Andresen. Este joven actor para el año de 1971 subió al estrellato del cine al estrenarse el filme de Luchino Visconti “Muerte en Venecia”. El apodo del “chico más guapo del mundo” le sobrevino cuando la película se estrenó en Londres, y el mismo director se refirió con este comentario el cual fue muy destacado en los tabloides de la época y ha quedado para la posteridad esa belleza mística en la gran pantalla.

Para poner en contexto el éxito de este joven actor sueco hay que irnos a la trama de la película y su participación. El filme se centra en los albores de principio del siglo XX donde un compositor de nombre Gustav von Aschenbach (Dick Bogarde) padece una depresión severa, unido a una enfermedad cardíaca que lo motiva a aislarse en la ciudad de Venecia buscando descanso físico y espiritual. Sin embargo, toda su ilusión se desvanece cuando en el lobby del hotel conoce de manera visual a un joven de origen polaco de nombre Tadzio (Bjorn Andrésen) donde su belleza física se transformará en una obsesión de querer tocarla y/o admirarla.

Gustav buscará la manera de encontrarse con el joven Tadzio para contemplar su hermosura. Paralelamente a esta situación, Gustav se da cuenta que algo extraño sucede en la ciudad y se entera que la misma está padeciendo una epidemia del cólera, donde las autoridades esconden la enfermedad para no ahuyentar a los turistas; pero nuestro protagonista decide quedarse para poder contemplar la belleza de ese amor sometido a Tadzio.

Esta alabanza, oda y homenaje a la belleza pura, fue debatida por los filósofos clásicos antiguos, especialmente por Platón en varias de sus obras; lo que muchas veces, nosotros asociamos a ese enamoramiento de la hermosura perfecta como “amor platónico”, haciéndonos referencia a esa admiración silenciosa, callada; pero sutil a través de la mirada a alguien. Y tiene que ser así de esa manera; porque de otro modo se destruiría la ilusión si se tocase.

Nuestro protagonista está condenado a un trágico destino. Así como la ciudad se desvanece por la epidemia, así se va desvaneciendo Gustav por querer alcanzar un ideal que no logra obtener donde solamente le queda la antítesis de la belleza con la muerte.

Es bueno destacar que el director no plasma un asunto de pederastia para que no vaya a ver confusiones ni de homosexualismo. Nada importa si Tadzio fuera hombre o mujer, aquí no se habla de la belleza sexual, sino de una belleza mística, donde el personaje es tan bello como perfecto; pero a la vez tan inocente y frágil que artísticamente está todo encuadrado a la perfección; por lo que Gustav puede entregarse al último suspiro de querer tocar a lo lejos esa ilusión que no logra llegar, y no le queda de otra en morir ante su deseo.

Muchas de las escenas carecen de diálogos y a la verdad no lo necesita. Las imágenes hablan por sí solas, y estas poderosas imágenes serán el elemento expresivo del sentimiento de Gustav hacia la belleza.

Visconti llevando la obra de Thomas Mann al cine, quiso hacerle este homenaje a esa belleza pura e inigualable. A esa belleza idílica que nadie podrá alcanzarla, y si en algún momento pudiéramos tocarle, sería nuestra autodestrucción.

La dirección por parte del director es excepcional, que llevó de la mano, el manejo de este actor joven que ha quedado plasmado para siempre como el personaje de Tadzio de la obra literaria, independientemente que el mismo haya participado en otros filmes durante toda su carrera.

Excelente película, en la cual el cine hace esa conjunción con la literatura, para confirmar de manera tácita que el cine más que un entretenimiento, es arte puro realizado de la mano de un artista.

Curiosidades:

1) Para el papel principal el famoso actor Burt Lancaster quería interpretarlo, sin embargo, el mismo recayó en el actor Dick Bogarde.

2) Para el papel de Tadzio, Visconti escogió al desconocido Björn Andresen, que fue elegido tras un largo proceso de audiciones que se registraron en el documental ¨Alla ricerca di Tadzio¨ (A la busca de Tadzio).

3) El personaje está basado vagamente en el compositor Gustav Mahler, el Adagietto de cuya Quinta sinfonía está presente a lo largo de la película.

4) “Muerte en Venecia” fue galardonada con varios premios internacionales y la misma fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario en el año de 1971.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Morte a Venezia

Año: 1971

Duración: 130 minutos

Luchino Visconti: Considerado uno de los cineastas italianos contemporáneos más reconocidos a nivel mundial.