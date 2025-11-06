Me gusta el cine mexicano de hoy cuando se aparta del mundo de la droga y la violencia. Retrata realidades que podrían ser nuestras. Sus directores tienen oficio. No importa que algunos hayan emigrado a Hollywood y otros insistan en temas fáciles.

Me gustan sus dramas históricos y contemporáneos, sus historias de amor y desamor, sus conflictos sociales y su buen humor.

“No voy a pedirle a nadie que me crea” es producto reciente. Su director tiene cierta preparación técnica lo que demuestra en varias escenas bien filmadas, ángulos creativos, planos certeros y fotografía esmerada.

Ha elegido el género de comedia negra para conformar una historia convencional que no a todos les va a gustar.

Sin embargo, esta película tiene un aire que no acaba de cuajar por cierto tono bullanguero donde el narcotráfico enseña nuevamente sus garras a través de personajes caricaturescos no siempre manejados por el director.

La historia zigzaguea, juega con el espectador y en definitiva llega a aburrir porque cuadros parecidos se heredan de algunas zonas del cine internacional del siglo XX.

El filme a veces peca de ingenuo, los protagonistas jóvenes están obligados a tambalearse en un escenario donde los estudios universitarios quedan en el aire, y las inexactitudes del guion parecen estar a tono con ese aire de tontería que envuelve la historia.

Es una lástima que este filme con valores técnicos esté mal dirigido; su guion es caprichoso y a todas luces mal escrito. Quedará como otro proyecto que pudo ser en el contexto del cine mexicano actual.

“No voy a pedirles que me crean” se queda crto. No vale la pena envolverse en esta historia absurda a no ser aquellos espectadores que gustan de una comedia negra prescindible.

Ficha técnica:

País: México. Año: 2023. Duración: 118 minutos. Dirección: Fernando Frías de la Parra. Guion: Camila Arias y Fernando Fíaz de la Parra (sobre una novela de Juan Pablo Villalobos). Reparto: Darío Yazbek Bernal, Anna Castillo, Juan Minujín, Alexis Ayala, Natalia Solián y Jelen García. Sinopsis: Un joven recibe una beca doctoral para estudiar en Barcelona y de se pronto ve enredado en una red que le inspira a escribir la novela que siempre quiso, mientras su vida toma rumbos cada vez más absurdos y siniestros.