Los mejores años de nuestras vidas puede referirse a aquellos episodios de nuestra juventud para dedicarlo a vivirlo con plenitud y lleguen a ser el recuerdo eterno cuando estemos en el ocaso de nuestra vida. Sin embargo, cuando los países están en guerra se desperdician talentos, y grandes futuros se pierden en el camino de la vida producto de la contienda bélica, en la cual esa juventud pasa a sufrir trastornos desde el punto de vista físico y mental si quedan con vida.

Se estrena en el 1946 a un año de haberse terminado la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento, caló profundamente en el sentir de la población de entonces, por las secuelas que la guerra dejó en esa generación. William Wyler el director de la película, jugó un rol estelar para que los actores pudieran manifestar su histrionismo de una forma natural para que las emociones estuvieran al máximo.

La trama es la siguiente: Tres soldados de nombres Fred Derry (Dana Andrews) de la Aviación Militar; Al Stephenson (Fredric March) del ejército y Homer Parrish (Harold Russell) de la Armada o de la Marina regresan a su país con la finalidad de encontrarse con los suyos. Mientras dialogan a borde del avión que lo conduce a su país; comparten la alegría de regresar; pero tienen incertidumbre y temores al encuentro con los familiares y amigos.

A partir de este momento de la llegada a su ciudad cada uno tratará de reinsertarse a sus respectivas vidas; pero descubren que muchas cosas han cambiado y que sus vidas militar lo han transformados. Homer Parrish regresa con ambos brazos mutilados e intenta recuperar a su novia; pero no quiere que la misma se sacrifique su vida por estar con un “lisiado” que no le garantizará absolutamente nada en el porvenir.

Al Stephenson ha visto su familia crecer estando él ausente y sus hijos tienen deseos y actitudes muy disímiles como lo hubiera querido. Y por último, está Fred Derry que se reencuentra con su esposa quien ya no desea estar con él porque dejó de amarlo. Como podrán notar cada una de estas vidas, se encuentran desorientadas buscando una oportunidad para sentirse útil en esta nueva forma de vivir. “Los mejores años de nuestra vida” es un verdadero melodrama sobre la situación de los veteranos de guerra que se les dificulta su reinserción a la vida civil.

Miguel Angel Barroso en su libro sobre las mejores películas del siglo XX nos dice lo siguiente sobre la misma: “Los mejores años de nuestra vida”, de Willian Wyler, desmenuza la lucha interna que todos llevamos dentro y a las que se debe enfrentar de nuevo tras una vida de guerra. Ese es el punto que el director más le interesaba: demostrar que la llegada del héroe a casa no siempre era sinónimo de “Bienvenido”, ya que los soldados, de forma inconsciente, recordaban a la población civil que ellos eran los héroes y los que se habían quedado durante la contienda unos cobardes. Además, la población olvida fácilmente los hechos dolorosos y enseguida comienza a buscar nuevas diversiones que le alejen de todo el mal sufrido. Así, los tres soldados heroicos que regresan a su ciudad se sienten desubicados, despreciados y, sin darse cuenta, echan de menos los días duros de la guerra en donde al menos se sentían útiles y queridos por todos”. Tremenda paradoja para estos hombres el de sentirse útiles en el frente de batalla porque en la vida civil solo son recuerdos de un pasado que se quiere olvidar.

Excelente puesta en escena por parte del director, donde nos muestra esas imágenes cargadas de amargura en un contexto adornado con una fotografía superba dirigida por uno de los grandes cinematógrafos, el señor Gregg Toland, combinando experiencia y sencillez en la narración del relato.

Este filme mantiene el vivo recuerdo de obras que se han convertido en verdaderos clásicos del séptimo arte. Por lo tanto, es digna de buscarse oara verla como buen cinéfilos que somos.

Curiosidades:

1) El proyecto de rodaje ula fue encargado al dramaturgo y guionista Robert Sherwood y al director William Wyler cuando éstos estaban en un momento profesional bastante poco creativo. Sherwood se dedicaba a escribir los discursos del presidente Roosevelt, y Wyler había estado haciendo documentales sobre la primera línea de fuego, motivo por el que se había quedado parcialmente sordo.

2) A pesar de ser un gran éxito de público y de crítica, fue una de las películas vigiladas en la llamada caza de brujas del senador Joseph McCarthy por considerarla de contenido subversivo, al hablar de la adaptación a la paz y lo complicado que puede resultar.

3) El Comité de Actividades Antiamericanas planteó convocar a Robert Sherwood, el guionista, por el contenido sospechoso de ciertas escenas, pero finalmente no lo hizo gracias a la intervención directa de Samuel Goldwyn, uno de los fundadores de la MGM, y amigo íntimo de Sherwood.

4) Harold Russell, verdadero mutilado de guerra, se interpretó a sí mismo y se convirtió en el primer y único actor en obtener dos Premios Óscar por el mismo papel en la misma película (al mejor actor secundario y un Óscar especial honorífico).

5) La película obtuvo varios premios cinematográficos, entre ellos siete Premios Óscar, incluidos los de mejor película, director, actor (Fredric March) y actor secundario (Harold Russell).

6) En 1989, fue incluida entre las obras que conserva el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa».

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: The Best Years of Our Lives

Año: 1946

Duración: 172 minutos

William Wyler: Destacado director estadounidense con películas orientadas a intrigas políticas.