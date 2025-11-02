Hilvanar palabras, cuento de no acabar
Quizás sea porque desde niño, cuando yo hablaba en un tono más agudo, más veloz y mucho más cálido, veía a mi mamá muchas veces al día sentada en una máquina de cocer marca Singer, lo que definitivamente tuvo mucha influencia en todo lo que hago, podría decir también en todo lo que yo canto, la cuestión es que ahora -no voy a entrar en detalles de mi edad- la labor de escribir, y siendo más específico, la labor del poeta me parece más que nada un asunto de hilvanar palabras. Un amigo procaz diría ¿cantar o hilvanar? Ahora yo le respondería: -Hilvanar y cantar.
Recorrer una historia, sea de quien sea, narre lo que narre, es recorrer sus palabras, recorrer las palabras que la conforman, esas palabras que cuentas, esas palabras que escribes, que van llevando a otro mundo, a otro universo a otros, a donde sea que te lleven a ti, escritor, narrador o poeta. ¿A dónde llevan las palabras? A más palabras. Es un cuento de no acabar.
Yo he tenido la suerte de mi origen, pues aunque yo sólo aprendí a cocer palabras, el hecho de cocer siempre fue muy cercano, muy familiar, puedo decir que por ambas partes, pues también mi padre, antes de hacerse médico, cocía, fue ayudante de sastre en Higüey, su pueblo natal, y nunca perdía la oportunidad para -en medio de algún boche- decirme por ejemplo: “Y esos pantalones están muy mal terminados carajo, que ya no saben hacer ruedos”, lo que ahora además de darme mucha risa, me parece, para acabar de unir todo, una muy particular caso de justicia poética, como dicen los gringos.
Uno puede ahora hasta ponerse creativo, pues lo ya contado permite hilvanar a uno mismo como si fueran destinos, las palabras. Sencillo, ya van tres párrafos, el cuarto o sea éste, es hora de trabajar. Trabaja poeta, trabaja. La máquina está tirando un hilo capitaleño azul con el que se enredan cuatro hilos, verde, amarillo, rojo y mamey. La máquina no para de hilvanar palabras, telas, historias, vida. Es muy veloz, aguda, creativa y muy cálida. Es muy humana esa máquina, además ya no, pero segurito que antes hablaba con la i y decía doctoi y a que le gustan mucho los colores vivos, tiene que ser una máquina de alguna cibaeña, de San Francisco de Macorís, de Hatillo. -Shhhhhh, muchacha, vuelve a cocer y no hables tanto.