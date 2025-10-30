A cure for Wellness

Una buena historia falla cuando no cuenta con un guion que sepa ponerla en escena. Y este es el caso de este filme que pudo haber sido un poco mejor por contener situaciones baladíes, recursos ya superados y lugares comunes que tienden a confundir al espectador hasta arrastrarlo por rumbos que pueden llegar hasta lo inaudito.

Otro defecto es su excesivo metraje, sus reiteraciones, exposiciones seudo ambientales, ambivalencias y la inutilidad de cierta tecnología ya antes vista en cintas mucho mas cuidadas estéticamente, Me estoy refiriendo a la fotografía, a la música, a los escenarios, siempre iguales tanto en interiores como en exteriores, así como en la conducta de los pacientes que llegan al absurdo, aunque suponen que de aquel lugar nunca podrán salir.

La historia engancha aunque a ratos tenga elementos que la acercan a filmes como “Shutter Island”, de Martín Scorsese. “Alguien voló sobre el nido de los cucos”, de Milos Forman o “El sanatorio”, de Miguel Alejandro Gomez.

Pero sus valores se reducen considerablemente cuando el director emrende caminos ya trillados, caprichosos, zigzagueantes y llenos de interrogantes que siempre se deben evitar.

Más que asombro o temor causan risas esas anguilas “tenebrosas” que penetran por el cuerpo de los pacientes con fines de exterminio lento, a veces imperceptible o apabullante. Demasiada ciencia en un filme de ficcion. O demasiada ficción atribuida a la ciencia. Ni una cosa, ni la otra.

Estamos en presencia de un filme previsible, estirarado hasta el infinito y enrumbada por caminos que solo conducen al aburrimiento.

Ficha técnica:

País: Estados Unidos. Año: 2016. Duración: 146 minutos. Director: Gore Verbinski. Guion: Justin Haythe y Gore Verbinski. Reparto: Dane Dehaan, Mía Goth, Jason Isaac, Susanne West. Sinopsis: Un joven es enviado para traer de vuelta de EE.UU. al CEO de su compañía, que se encuentra recluido en un idílico pero misterioso “centro de bienestar”, situado en un lugar remoto de los alpes suizos.