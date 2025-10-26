El periodismo de investigación pudiera definirse cuando un periodista posee una iniciativa para investigar sobre asuntos de importancia sobre personas o instituciones, o elementos que debieran permanecerse en secreto. El comunicador no descansará en buscar la fuente primaria y conseguir toda la documentación fidedigna que avale el material a ser publicado. Este principio motivó a dos periodistas del Washington Post (Carl Bernstein y Bob Woodward) para escudriñar hasta el fondo, lo que en un principio se pensaba que era un simple robo en la habitación de un hotel, hasta llevarlo a un nivel de profundidad que conllevó a Richard Nixon a ser el primer presidente de los Estados Unidos en renunciar para evitar un juicio político.

Todo este entramado es el centro de la obra “Todos los hombres del presidente” (1976) dirigida por Alan J. Pakula sobre la adaptación del mismo libro publicado por ambos periodistas que conmocionó dio esa gran Nación.

Este drama, histórico y de suspenso comienza con el tacleteo de las máquinas de escribir y sus dos periodistas del famoso periódico, investigan un asunto de carácter político que aparentemente no tiene mucha importancia sobre el robo de unos documentos en lo que era la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos. A medida que la trama va avanzando y notan que destacados bufetes de abogados están trabajando el caso, sospechan que detrás de todo debe de haber algo más profundo.

Ambos periodistas como cualquier sabueso fino se encuentran olfateando que algo sucio hay detrás de todo esto y comienzan a realizar llamadas, cotejar informes, realizar entrevistas, y seguir todo un entramado de pistas hasta que logran dar con un informante que será la pieza clave de todo lo develado. Este informante tendrá como sobrenombre “Garganta Profunda” en alusión a la película porno estrenada en el 1972 que fue de gran impacto comercial.

Este informante llevará a los periodistas al camino correcto. El periódico a través de su director, les dará todo el apoyo; pero antes tendrán que validar cada una de las informaciones que saldrán publicadas porque dicha acusación llevará a un torbellino de reputaciones públicas seriamente cuestionadas. A partir de estas publicaciones, el Congreso de los Estados Unidos realizará un proceso de investigación; pero la resistencia del gobierno conllevó a una crisis institucional y a una era de profundas divergencias y enemistades culminando con la renuncia del Presidente de los Estados Unidos.

La película posee un ritmo ágil y un guion extremadamente bueno, creando una escalada de tensión en cada pero, sobre todo, el director tuvo que jugar con las sombras y los planos cuando nuestros protagonistas se reunían con su informante dando una sensación asfixiante.

“Todos los hombres del presidente” sigue siendo uno de los mejores ejemplos de periodismo escrito en búsqueda de la verdad cuando el mundo de hoy se debate entre los que se llama la posverdad que sirve para modelar la opinión pública en un mundo de influencias para apelar las emociones y creencias personales. Es un instrumento de manipulación o propaganda periodística con un determinado fin.

El director Alan J. Pakula realizó una puesta en escena impecable con su obra película como uno de los verdaderos clásicos contemporáneos em la historia del cine.

Curiosidades:

1) La identidad de “Garganta Profunda” ha sido uno de los misterios periodísticos mejor guardados de todos los tiempos. Ambos investigadores periodísticos sufrieron grandes presiones para que delataran sus fuentes, pero hicieron caso omiso hasta que el propio “Garganta Profunda” la reveló en el año 2002 mostrando su verdadera identidad.

2) Era nada más y nada menos que el segundo al mando del FBI, el señor Mark Felt que a los 91 años, quiso dar al mundo su verdadera identidad como informante aunque después había manifestado que era un hecho del que no se sentía orgulloso.

3) Bob Woodward, Carl Bernstein y el antiguo editor ejecutivo del Washington Post, Ben Bradlee, confirmaron que Mark Felt fue el contacto que reveló toda la información sobre el caso Watergate.

4) Para la clase periodística Mark Felt era un héroe por la gallardía mostrada para develar un caso complejo.

5) Dustin Hoffman y Robert Redford se estuvieron preparándose en las oficinas del Washington Post y acudían a numerosas conferencias de prensa para ir preparando sus personajes.

6) La película fue nominada a 8 Premios Oscars; resultando ganadora en los apartados de: Mejor Guion; Mejor Actor Secundario (Jason Robards); Mejor Dirección Artística y Mejor Sonido.

7) En 2010 fue incluida entre los filmes que preserva el National Film Registry (Registro Nacional de Filmes) de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ser considerada «cultural, histórica, o estéticamente significativa»,

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: All the President’s Men

Año: 1976

Duración: 138 minutos

Alan J. Pakula: Destacado director de cine estadounidense cuya otra esta orientada a narrar intrigas políticas.