Presentan “Sueños de Octubre” , De Diógenes Pina

Fue puesto en circulación el libro “Sueños de octubre”, del periodista Diógenes Pina. La presentación de la obra estuvo a cargo de la periodista Ana Mitila Lora, quien lo hizo en representación de Fausto Rosario Adames, quien no pudo estar presenta.

La actividad tuvo como maestra de ceremonia a Edith Febres, y a la misma se dieron cita importantes personalidades y autoridades locales y nacionales.

El libro “Sueños de Octubre, el arte de la entrevista”, es una compilación de entregas del citado género periodístico, levantadas por Diógenes Pina en su devenir profesional en diversos medios de comunicación.

La colección agrupa entrevistas con reconocidas figuras nacionales y extranjeras de diversos ámbitos, tales como política, deportes, espectáculos, filantropía y cultura, en las cuales se abordan temas propios de esas actividades y se profundiza en lo humano propiamente dicho.

Las Naciones Unidas (ONU) demora en convertir a Haití en un protectorado administrado por la propia organización, así lo señala la citada publicación en una de las entrevistas que recoge, al indicar que “el mundo está demorando el día en que ese país se convierta en un protectorado de Naciones Unidas, porque no va a ningún lado”. “Si esta experiencia última no funciona -la Minustah estuvo en Haití hasta 2017-, tendrá que ser un nuevo experimento mundial de protectorado de Naciones Unidas, con un gobierno contratado para administrar ese país”.

Las citadas declaraciones corresponden al periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer, quien fuera entrevistado por Pina hace más de una década.

Entre los entrevistados se encuentran el actual secretario general de la OEA, Albert Ramdin, el maestro de la música Rafael Solano, el escritor dominicano Junot Díaz y Mary Pérez de Marranzini, creadora del Centro Dominicano de Rehabilitación.

La obra fue puesta en circulación en Hato Mayor, pueblo natal del autor, quien arrastra una dilatada carrera en periódicos nacionales como El Siglo, Clave y Diario Libre, así como la revista Rumbo.