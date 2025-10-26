Julio Simón: “Colaboramos del misterio de la creación”

Conversar con alguien de la calidad humana de Julio Simón Santos es un regalo. Hablamos de un joven intelectual dominicano que trabaja como director del Departamento de Bienestar Estudiantil del Instituto Politécnico Loyola. En la actualidad cursa un doctorado en educación y es de esas personas con las que se aprende. Por acá les dejo sus ideas sobre diversos temas, sabiendo que sus mejores respuestas son preguntas.

JP- ¿Qué nos diferencia de los animales?

Julio Simón - Las facultades intelectuales de la especie humana nos separan de lo que definimos como animales en sentido estricto. Esas dotes intelectuales nos permiten, dentro de ciertos límites, manejar y comprender la realidad que nos rodea a través de la inteligencia, el raciocinio y la imaginación. Estas habilidades son las que nos han posicionado como especie en el ecosistema, reconfigurando el mundo a nuestro modo, según entendemos conveniente. El ejercicio técnico, por ejemplo, nos permite reconstruir el mundo a voluntad, hibridar especies y hasta construir microecosistemas controlados para producir lo que queremos.

JP- Un tema sobre el que estás reflexionando es el de la Inteligencia Artificial (IA), cuál es el propósito de la automatización en el desarrollo de la humanidad

Julio Simón- Este don técnico, que también pudiéramos llamar don de reforma (ya que nos permite reformar la vida), nos hace, por lo menos, administradores del mundo que hemos heredado. Es claro que el ser humano no es creador del mundo y tampoco de la vida, sin embargo, su función administrativa no está en duda, pues ha sido el rol que ha jugado desde el Jardín del Edén. Este ejercicio administrativo ha estado guiado por el confort y la reducción de esfuerzo. La automatización de un proceso tiene como objetivo final reducir al mínimo posible o eliminar por completo los sacrificios necesarios para realizar una acción.

JP- Se dice que la IA nos hace menos inteligentes, ¿es cierto?

Julio Simón- Desde una mirada rápida, la reducción de esfuerzos y el ahorro de energía para la ejecución de las tareas tiene sentido, pues, sobre todo, reduce tiempo, el cual puede ser utilizado posteriormente para otra cosa. Sin embargo, el principal problema de esa realidad es que posterior al ahorro de esfuerzo, las habilidades que permitían realizarlo, se pierden. Por ejemplo, ante la aparición de la estufa, en la población campesina comenzó a disminuir la habilidad de cocinar en leña. No me refiero a que perdió la capacidad de hacerlo, sino que se perdieron las destrezas para realizarlo en sentido óptimo, y con el paso del tiempo la falta de práctica hace que desaparezca por completo ese talento. Lo mismo sucedió con la aparición de los vehículos automáticos, posterior a ello, la población perdió la habilidad de manejar vehículos mecánicos. Y así pudiera señalar cientos de ejemplos, que van desde la lavadora hasta dispositivos que indican cuándo un huevo ya está hervido.

A pesar de que esta realidad es preocupante, salta a la vista que hasta la aparición de la

inteligencia artificial (IA) estas automatizaciones, a las que hago referencia, se

mantenían dentro del campo práctico. Sin embargo, por primera vez en la historia de la

humanidad tenemos un modelo artificial que puede emular, casi a la perfección, con

nuestro modo de razonar, pensar, interpretar la realidad e interactuar. El modelo de

lenguaje ChatGPT 4 puede conversar con una precisión deslumbrante. Partiendo de la

discusión anterior, ¿esta automatización puede conducirnos hacia la pérdida de nuestras

habilidades intelectuales, que es lo que en definitiva nos separa del resto de los

animales?, o dicho de otra manera, ¿qué perderíamos si dejamos que piense por

nosotros?, ¿qué significa que nuestra “imagen de Dios” esté ligada al uso de la razón?

JP- ¿La IA es la nueva religión del siglo XXI?

Julio Simón- La respuesta no es simple. Como cristiano considero que el proyecto humano-divino de administradores del mundo debe tener un límite claro, que desde mi punto de vista, ha sido excedido con las pruebas de emuladores neuromórficos, que permiten que algunos modelos de IA pueden ir aprendiendo, entrenándose y mejorando automáticamente, superando la línea de su programación inicial. Es decir, estamos ante el umbral de modelos de inteligencia artificial que pueden automejorarse. Considero que antes de seguir dando pasos como estos, es importante preguntarnos cuáles habilidades estamos dispuestos a perder y cuáles son las esferas que, como administradores (y no dueños), no deberíamos tocar.