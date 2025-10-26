Festival de Poesía en la Montaña Jarabacoa 2025: VERSIFICAR EN OTOÑO

La Fundación Festivales de la Montaña, Inc., invita a la vigésimo tercera edición del Festival de Poesía en la Montaña, Jarabacoa 2025, un encuentro de poesía en las alturas. El encuentro se realizará, desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 noviembre, como ya es costumbre, en el Centro Salesiano de Pinar Quemado.

La noche del 31de octubre, a partir de las 7:30 p.m., tendrá lugar el acto inaugural oficial, en la Casa de la Cultura de Jarabacoa. Durante el evento, se pondrá a circular el poemario “Arquitectura del asombro”, obra prima de la poeta y compositora jarabacoeña, Alicia del Carmen, y se presentará el acostumbrado recital poético de los miembros del Foro Cultural de Jarabacoa.

El presidente de la Fundación Festivales de la Montaña, Inc., Manuel Llibre Otero, destacó la importancia del festival como uno de los más importantes y de mayor tradición del país, tras más de dos décadas de celebración ininterrumpida. Asimismo, destacó su carácter abierto a todos los poetas y amantes de la literatura y su vocación de incluir y formar a los jóvenes escritores.

La parte central del programa, durante el sábado 1 de octubre, incluirá el reconocimiento a la trayectoria literaria y a los aportes realizados en favor de los escritores dominicanos residentes en Estados Unidos. Un momento muy emotivo y de especial significado lo será el homenaje, in memoriam, al destacado gestor, escritor y crítico José Rafael Lantigua, quien fuera ministro de Cultura de nuestra nación.

El programa del sábado continuará con la puesta en circulación de tres nuevos poemarios: "Suturando una vida", de Manuel Antonio García, "Moonless Nigh/Noche sin Luna", de Francisco Henríquez, y "De lapira a la tinta", de Racso Morejón. Con un cierre magistral, presentamos luego el recital "Clima de Eternidad", con destacados poetas como José Mármol, Fernando Cabrera, Pedro Antonio Valdez, Marivell Contreras, Leibi Ng, Yky Tejada, Rosa Francia Esquea, Yilenia Cepeda, Máxima Hernández, Arelis Albino, Francisca Hernández, Solángel Román y Manuel Llibre Otero, entre otros

Los recitales de poesía tendrán lugar desde el viernes hasta el domingo y contarán con poetas invitados de diversas latitudes, entre ellos destacan: Alicia Del Carmen, Juan Ernesto Silva, Francisco Henríquez, Manuel García, Armando Muñoz, Esther García, Luis Arzeno, Adela Chía y Carmen Penson, entre otros. De manera especial, participarán integrantes de diversos grupos, colectivos y talleres literarios como son el Club de Lectura Nelson Nicandro Tiburcio, Letras Veganas, y Mujeres de Roca y Tinta.

Se establecerá el acostumbrado “Poemercado del Libro y la Artesanía”, en la noche del sábado se realizará la tradicional Noche Bohemia, de Declamadores; mientras que, en la mañana del domingo, el reverendo Padre Ángel Soto, SDB oficiará una misa de acción de gracias que incluirá un Recital de Poesía Mística-Religiosa, por estos 23 años de vigencia permanente de la poesía en la montaña.

Recitales poéticos, charlas y talleres de creatividad y fortalecimiento a las bibliotecas del municipio con donaciones de libros, son parte de las actividades que se desarrollarán estos tres días en los que Jarabacoa se convierte en la Capital de la Literatura Dominicana.