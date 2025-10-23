El binomio Tim Mielants (director)-Cilliam Murphy (protagonista) sentó cátedra con la serie televisiva “Peaky binders”, adaptada posteriormente al formato de Netflix y reclamada en casi todo el mundo.

Ahora este binomio retorna con el estreno por el mismo canal de streaming, de una pelicula de 93 minutos. La cinta es irlandesa, su título “Steve” y desarrolla una historia que impacta por lo desgarrador de su contenido y la crudeza de sus personajes.

Su realización técnica carece de los encantos del guion de la antes citada serie, entre otras causas, porque su desarrollo es desorganizado y muchas historias quedan en el aire. Ese guion juega con el espectador. Su creatividad es dudosa, su efectividad decae e impide armar el rompecabezas que propone un tema que no es nuevo en la historia del cine: la batalla de un team de profesores consagrados a la educación de adolescentes traumáticos, team encabezado por el protagonista del filme, el oscarizado Cilliam Murphy.

El orden de las entrevistas a los adolescentes conflictivos es meladaganario, lo mismo soprende su ubicación dentro del filme, como la presencia de un equipo de realizadores fílmicos que intenta armar un documental sobre el valor social de lo que allí se hace. Estos señalamientos proponen que Tim Mielants, esta vez, mezcló tres historias en una, todas pretenciosas y sin un criterio de unidad estrucutral.

Por un lado, está la historia de estos jóvenes a través de sus entrevistas y de las irresponsabilidas que allí cometen, es material de un filme. Por otro lado, se encuentra la labor difícil del profesorado en su enfrentamiento pedagógico con las inconductas de esos jóvenes, en medio de condiciones precarias, también se incluye la amenaza del cierre de la escuela. La tercera historia es la del equipo de realización, sus dificultades de aclimatación al centro, sus propuestas y contradicciones propias de un trabajo cultural en condiciones difíciles. Al final, las tres historias quedan en el aire.

Resalto, sin embargo, la actuación de Murphy, muy seguro y controversial. Sabe reír, educar, llorar, acudir a la ingesta de alcohol o a medicantos contraindicados siempre en lugares cerrados para descargar sus emociones después de un día de tensión en medio de clases valadíes ante un grupo que no le hace caso, y de colegas que intentan tomar al toro por los cuernos.

Ficha técnica:

País: Irlanda del Norte. Género: Drama. Año: 2025. Duración: 93 minutos. Director: Tim Mieliants. Guion: Max Porter ( sobre una novela el guionista). Reparto: Cillian Murphy, Jay Licurgo, Tracey Ullman, Douggle McMeekin , Yousef Kerhour, Tom Moya y Marcus Garvey. Premos: Selleción Oficial, Festival de Toronto, 2025 Sinopsis: Steve, director de un reformatorio para adolescentes problemáticos, lucha por seguir adelante con su trabajo mientras intenta controlar su salud mental. Al mismo tiempo un estudiante problemático, navega entre sus tendencias violentas y su fragilidad, dividido entre su pasado y sus perspectivas de futuro.