Tecnología de punta

Cortesía de la Agencia de Noticias Militares

Tomado de Taiwán News

Chien Feng IV, un dron a reacción para prácticas de tiro desarrollado conjuntamente por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan y la empresa estadounidense Kratos Defense and Security Solutions, Inc., se exhibe en un evento de prensa organizado por el Ministerio de Defensa Nacional (MND, siglas en inglés) en la ciudad de Taipéi. El MND exhibe 51 nuevos armamentos en la Exposición de Tecnología Aeroespacial y de Defensa de Taipéi 2025, que comenzó el día 18.

