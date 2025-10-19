Rififí (entre los hombres)

La denominación de un sub-género llamado “cine negro”, es aquel que posee ciertas características muy recurrentes. De esta manera los filmes deberán tener temas sombríos, violencia, angustia, casi siempre existe la denominada “mujer fatal”, intriga y otras características que son comunes. Se dice que el comienzo del cine negro es a partir de la película del año 1941 denominada “El halcón Maltés” del director John Huston y se prolongó por espacio de dos décadas.

Jules Dassin un director norteamericano que decidió emigrar hacia Europa porque estaba siendo perseguido por la llamada “cacería de brujas” del senador Joseph MacCarthy. Estas persecuciones eran porque existían grupos de individuos considerados marxistas dentro de la industria cinematográfica y habría que acosarlos y desconsiderarlos ya que no era permitido aceptarlos en territorio estadounidense. Es así, que luego de una pausa en Londres, Jules Dassin se radica en Francia y comienza a trabajar en lo que sería una de las cintas más elogiada del cine clásico francés dentro del llamado cine negro. Nos estamos refiriendo a “Rififí” con el subtítulo de “entre los hombres” el cual se estrenó en 1955 y es una joya del cine mundial.

La trama descansa en Tony le Stéphanois (Jean Servais) que estuvo recluido por espacio de cinco años y sale de la prisión con intención de buscar nuevos rumbos que lo encaminen a laborar honradamente; pero el criminal tendrá en su interior esa “llama” latente de obtener las cosas fáciles, máxime cuando alguien le presenta un proyecto de dar un golpe extraordinario con poca dificultad.

Este hombre de poca fortuna y desesperado por un amor traicionado decide, junto a sus compañeros, dar el golpe triunfal a una joyería con el más estricto apego a la perfección. La intriga, el suspenso y la acción, conllevará a que el espectador pueda sentir una obra bien acabada con excelencia en el guion, y una puesta en escena extraordinaria que grandes cineastas y la crítica internacional han valorado como uno de los grandes clásicos del cine francés de la década de los años cincuenta.

Y no era para menos. Porque uno de los momentos extraordinarios del filme, durante el robo, existen 32 minutos sin diálogos ni banda sonora creando una atmósfera claustrofóbica y de desespero, que le pondrán los pelos de punta al público por la tensión creada.

“Rififí (entre los hombres)” posee además actuaciones sobresalientes. Se ha considerado un filme policíaco y de atracos muy famoso en la historia del cine.

Por lo tanto, exhorto a quienes gustan del buen cine, no perderse esta obra maestra del cine francés para que puedan conocer otro concepto fuera de Hollywood.

Algunas curiosidades de la película:

1) Este film se constituyó en un clásico dentro de las películas de su género, siendo el primero rodado en Francia por el director estadounidense Jules Dassin.

2) En el argot francés, la palabra "Rififí" se define como "pelea u hostilidad entre bandas de malechores”.

3) El crítico, actor y director de cine François Truffaut dijo lo siguiente: "De la peor novela que he leído, Dassin hizo la mejor película de cine negro que yo haya visto".

4) El rodaje se desarrolló en París (calle del Louvre, calle Pigalle, etc.), Saint-Rémy-lès-Chevreuse, así como en los estudios Photosonor, en Courbevoie.

5) Las joyas que aparecen en el film son creaciones de la casa Dusausoy.

6) Galardonada con el premio del Festival de Cannes 1955 al mejor director (Jules Dassin, compartido).

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Du Rififí chez les hommes

Año: 1955

Duración: 115 minutos

Jules Dassin: Destacado guionista, escritor y director de cine estadounidense que acabó traslándonse a Francia al ser incluido en la lista negra en la cacería de brujas de Hollywood.