“Algunos periodistas prefieren dar la noticia más pronto, en vez de mejor escrita”

Estefanía García es una de las personas con las que he trabajado que cuida con mayor esmero el tema de la calidad en nuestra profesión de comunicadores. Su labor como coordinadora de Gestión de Contenidos en el Instituto Politécnico Loyola tiene un sello de excelencia que no deja de ser un desafío pues, es acompañada por la crianza esmerada junto a su esposo de sus tres hijos. Por acá les dejo sus criterios sobre los retos de la ortografía y el periodismo en este mundo de la inmediatez digital.

JP- ¿Cómo descubres tu vocación por la comunicación?

Estefanía- Desde muy joven, cuando apenas cursaba el nivel secundario, reconocí en mí varias cualidades que, más adelante, me hicieron relacionar mis habilidades con la carrera de Comunicación Social. Me gustaba hablar en público, no mostraba miedo escénico, me desenvolvía con mucha fluidez y era capaz de llamar la atención de la audiencia solamente con el tono de mi voz.

Pese a saber que poseía esas cualidades, al terminar el bachillerato estaba a punto de matricularme en la universidad para la carrera Ingeniería Civil, esto porque era muy buena en matemáticas, incluso había participado en olimpiadas, logrando alcanzar algunos lugares a nivel distrital.

Para 2007, cuando estaba realizando el proceso de inscripción en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), uno de los requisitos era entrevistar a un profesional de la carrera que ya había seleccionado para cursar, paradójicamente, el día de presentar la entrevista que había realizado, llegué a la oficina de Orientación Institucional con todas las preguntas respondidas por una periodista, (una vecina de mi niñez que para ese entonces, trabajaba en el canal 8 de San Cristóbal) y no por un ingeniero civil, como esperaba el evaluador de la UASD, de acuerdo a mi perfil de nuevo ingreso.

Me decidí por Comunicación porque, aunque era buena en matemáticas, las tareas propias del ingeniero no me gustaban tanto, pero los trabajos de Comunicación, según aprendí con la periodista que entrevisté, sí iban con mi perfil y sentía que podía desarrollarme mejor profesionalmente. Así que ese día tomé una decisión de la que nunca me he arrepentido.

JP- ¿Cómo surge tu pasión por el tema de la ortografía y el buen uso del español?

Estefanía- A medida que avanzaba en la carrera, sobre todo en asignaturas como Lengua Española, Morfología y Sintaxis I y II, Redacción Periodística, entre otras, aprendí que el español es muy rico y que por desconocimiento solemos usar las mismas palabras en una misma oración, en vez de acudir a sinónimos, o incluso podíamos distorsionar un mensaje, por no conocer las diferencias de significados entre palabras homófonas. Todo eso me llevó a escudriñar cada vez más sobre las reglas de redacción, ortografía, gramática y demás.

Al ingresar a los periódicos, a menudo me tocaban notas de prensa que debía corregir o editar, en la búsqueda de seguir haciendo el trabajo a la altura de un buen profesional de la comunicación, siempre despejaba dudas, con el diccionario panhispánico de dudas o simplemente con una lectura rápida en internet.

Al salir de los periódicos y entrar al mundo de la comunicación corporativa, mi pasión por el buen uso del idioma, oral y escrito, no murió, al contrario, cada vez que tengo la oportunidad actualizo conocimientos porque muchas reglas van cambiando con el paso del tiempo, un ejemplo claro es el uso de acento ortográfico (tilde) cuando se escribe en mayúsculas, anteriormente no se le colocaban las tildes, debido a que las máquinas de escribir (mecanografía) no contaban con esta opción para mayúsculas, sin embargo, esta regla cambió con la llegada de las computadoras. Si no me actualizo constantemente, estaría cometiendo el error de no tildar las mayúsculas basándome en una regla desfasada. Y a las personas cercanas a mí, que no entienden el porqué las mayúsculas deben tildarse, les digo en tono jocoso que no es lo mismo decir BEBÉS Y MAMÁS que decir BEBES Y MAMAS.

Otra razón que me mueve a querer siempre aprender más del español y hacer buen uso de este idioma es que, independientemente de que seas ingeniero, que solo uses números y fórmulas, tú primera interacción con la empresa en la que deseas desenvolverte como ingeniero es, sin duda, un curriculum vitae (CV), y si tu hoja de vida está mal escrita, desde ahí empiezan a conocer tus habilidades.

Luego del CV, antes de iniciar con las labores propias del puesto al que estás aplicando, tu segunda carta de presentación en tu manejo comunicativo. La forma en que te expresas es determinante para mostrar quién eres y la formación que tienes. Por eso insisto en manejar una buena comunicación oral, en igual medida que la comunicación escrita.

Confieso que soy muy analítica cuando escucho a las personas hablar y hasta corrijo en mi cabeza las palabras que suelen pronunciar de forma incorrecta. Quizás soy un poco exagerada, lo admito, pero es un ejercicio que hago para mis adentros, a veces hasta sin proponérmelo.

JP- ¿Qué descubriste trabajando en periódicos con respecto al tema de la edición?

Estefanía- Descubrí que muchos periodistas (no todos) prefieren contar la noticia más pronto, en vez de mejor escrita, y en esa búsqueda de “dar el palo periodístico” o de ganar la inmediatez que hoy buscan muchos medios digitales, se les olvidaba el arte del buen escribir.

JP- Eres una excelente profesional y una excelente madre, crees que sea posible llevar las dos cosas a plenitud, algún consejo que pudieras darle a otras madres que también tienen un sueño profesional.

Estefanía- Totalmente sí, se puede llevar ambas cosas a la vez y ambas con excelentes resultados. La Biblia dice en Eclesiastés 3 que “todo tiene su tiempo”. El trabajo tiene su tiempo y la maternidad (aunque se es madre a tiempo completo) también tiene su tiempo. Gracias a Dios, las madres podemos trabajar en los horarios donde nuestros niños estudian, por lo que no le robamos tiempo de su crianza para realizar trabajos remunerados.

Las mujeres tenemos la capacidad de realizar varias tareas a la vez, quizás por eso Dios nos encomendó administrar el hogar, tal como se explica en varios pasajes de Proverbios o incluso Tito y Efesios. Esta capacidad nos lleva a realizar ambas tareas a plenitud.

A las madres que desean formarse profesionalmente les diría que nunca es tarde, cada día es una oportunidad para empezar y que ser madre puede ser ese impulso que necesitan para tratar de realizar una carrera profesional y superarse como persona.

Lo que siempre deben recordar es que, si trabajamos por y para la familia, hay que estar pendiente siempre de no usar los momentos familiares para ocupaciones laborales. Hay que ser celosos con el tiempo de la familia pues muchas veces decimos que laboramos para darle calidad de vida a los hijos, sin embargo, la calidad de vida que ellos realmente necesitan no es solo material, necesitan tiempo, ser escuchados, crear recuerdos, entre otros.

JP- ¿Qué has aprendido en tu paso por el IPL?

Estefanía- He experimentado que siempre hay cosas nuevas por aprender, siempre hay maneras de hacer las cosas bien, aunque en el momento nos parezca complicado o imposible. He reforzado un lema que siempre escuché en mi casa “las cosas se hacen bien o no se hacen”, el IPL te invita a siempre dar el magis, a dar la milla extra para lograr hacer las cosas no solo bien sino mejor.

JP- Algún consejo que pudieras darle a otros periodistas que lean esta entrevista para que mejoren su uso del español.

Estefanía - Que lean mucho, buenos libros, periódicos (si es impreso, mejor), que sean curiosos, que investiguen sobre palabras desconocidas de los textos leídos. Además, les exhortaría a seguir formándose, pues como dije anteriormente, este idioma es muy rico y las entidades encargadas de velar por su correcto uso, como es el caso de la Real Academia Española (RAE), siempre tienen actualizaciones importantes para que podamos hablar y escribir con propiedad.