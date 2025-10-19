El Ogro venció al Tigre

Entre el 8 y 10 de octubre el Club de Ajedrez de San Luis, Estados Unidos, celebró la inauguración de sus nuevas instalaciones con dos eventos especiales de Ajedrez Clutch. el primero, The Legends, contó con la participación de los excampeones mundiales, Garry Kasparov y Viswanathan Anand que se enfrentaron en Ajedrez 960 (Fischer Random) en seis partidas rápidas de 25+10 y seis partidas blitz de 5+3 por $144.000 dólares, con premios progresivos: una victoria valía un punto el primer día, dos puntos el segundo y tres puntos el tercer día. En las partidas empatadas, los premios se acumulaban hasta las dos últimas partidas.

El resultado final fue una victoria del Ogro de Bakú, que venció 13 x 11 al Tigre de Madrás (India). Fue un encuentro muy aclamado por la afición del ajedrez porque son dos extraordinarios Maestros que hace 30 años se había enfrentado por el Campeonato del Mundo en Nueva York 1995; en aquella ocasión Kasparov derrotó a Anand 12.5 x 7.5.

Al finalizar el duelo en San Luis, Kasparov comentó: “creo que fui más resiliente de lo que esperaba” y señaló que había tenido un rendimiento sorprendentemente bueno cuando ambos estaban apurados de tiempo y también sintió que Anand podría haber tenido algún “malestar psicológico”. Explicó: “su puntuación contra mí históricamente es mala, y creo que, de alguna manera, probablemente los fantasmas del pasado lo visitaron durante las partidas; es mi deber sagrado venir aquí y entretener a la gente, aunque mis habilidades ajedrecísticas sean una pálida sombra de lo que eran antes”.

Gary Kasparov de 62 años (Bakú, 13 de abril de 1963) en algunas partidas mostró las garras de su extraordinario talento, en un estilo de juego (el ajedrez freestyle o freestyl) diferente al clásico donde brilló por más de 20 años. Por su parte, Viswanathan Anand (Madrás 11 de diciembre de 1969) Campeón mundial desde 2007 a 2013, fue un digno rival que hasta las últimas partidas estuvo luchando intensamente.

El ajedrez estilo libre también es conocido como ajedrez aleatorio de Fischer (Fischer Random) y Chess 960. Se nombra Chess 960 en honor a las 960 posibles posiciones iniciales de la partida y constituye una idea del juego inventado por el excampeón mundial Robert Bobby Fischer, que la mostró el 19 de junio de 1996 en Buenos Aires, Argentina.

El ajedrez aleatorio de Fischer emplea el mismo tablero y piezas que el ajedrez clásico, pero la posición inicial de las piezas en las filas es aleatoria. La configuración aleatoria hace que sea impracticable obtener una ventaja mediante la memorización de aperturas; en cambio, los jugadores deben confiar más en su talento, habilidad y creatividad en el tablero.