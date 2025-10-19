BCRD homenajeó a colaboradores por servicios a la institución

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió la ceremonia de reconocimiento a 169 funcionarios y empleados por su tiempo de servicio a la institución, los cuales estuvieron encabezados por los 45 años cumplidos de Manuel Fernando Gómez Copello, que en la actualidad desempeña el cargo de subgerente de Recursos Humanos.

Valdez Albizu expresó en sus palabras de introducción a la ceremonia que “este reconocimiento nos invita a mirar hacia adelante, y tanto sea en una u otra dirección en el tiempo, pueden estar seguros, deben hacerlo con la misma gratitud con la cual han servido a su institución y al país”.

Asimismo, manifestó su deseo de “hacerles llegar a los homenajeados mi más sincera estima y reconocimiento por la celebración de sus aniversarios, recordándoles que miren hacia el futuro pensando en que la gratitud no tiene fecha de caducidad”.

Durante la actividad conmemorativa fueron reconocidos, además de Gómez Copello, la consultora jurídica Olga Altagracia Morel; la directora de la ARS Plan de Salud, Ingrid Josefina González; y la directora del Comité de Políticas para la Realización de Activos (COPRA), Nacyra María Cury; las tres con 35 años de servicio al BCRD.

A su vez, fueron homenajeados en la ceremonia por sus 30 años en la institución 14 funcionarios, junto a 38 bancentralianos que cumplieron 25 y 113 que arribaron a 20 años desde su llegada al BCRD. Los que cumplieron 15, 10 y 5 años recibieron un pergamino en sus respectivas áreas.

El acto contó con la presencia, además del gobernador, de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas; el contralor, Jose M. Taveras Lay; el subgerente general, Frank Montaño; así como demás subgerentes, directores, asesores, consultores y demás colaboradores del BCRD.

Lunes 13 de octubre, 2025.