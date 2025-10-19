Apuntes desde la playa de Terrenas

Hubiera preferido escribir estas líneas con lapicero en mi libreta de apuntes, pero no tengo y no quiero escribir con lápiz, estoy muy vago y confortablemente a gusto.

Mi hermana Julissa me hubiera dicho, “pero no te compliques, no es El Quijote que vas a escribir, coge lo que sea y escribe”. Lo que de sólo imaginar me da mucha risa, pues además de lo ciertas que serían sus supuestas palabras, puedo casi escucharla diciéndolas en un tono fraternal, tratando siempre de ayudarme, socorrerme, animarme, haciendo gestos con todo el cuerpo que me dicen: Hay cosas que no se pueden dejar pasar, y para ti buen pariguayo, esa es una de ellas.

Finalmente la sola ilusión de mi hermana regañándome, me hizo poner las pilas. Son las 8:05 am de este sábado 9 del agosto del 2025, por un momento pensé salir a la playa con mi trompeta, a dar un toque simbólico para iniciar el día, lo he hecho antes y no me ha pasado nada, pero tampoco hay que abusar de la buena suerte. Lo haré después, tras desayunar y tomar café, cuando la mañana esté más entrada en la vida cotidiana de “chailones" y arena de playa.

El canto de los grillos en la mañana me fascina, me lleva a mi infancia, me hace recordar mañanas muy tempranas, en ocasiones antes de amanecer, camino de Higüey con mi papá. Me veo a mí mismo muy niño preguntándole ¿y qué es eso que suena papi? Entonces lo veo a él muy joven, diciéndome mientras se ríe por mi ingenua curiosidad y mi ojos verdes tan abiertos esperando su respuesta: -Es el canto de los grillos.

Es una energía natural maravillosa que en los pueblos se escucha más fuerte, por la mayor ausencia de vehículos, motores y maquinarias, particularmente en mi recuerdo esa energía, ese sonido brilla casi con estridencia, pues eran otros tiempos y todo era muy nuevo como ya dije, como mi vida, casi iniciando y mi padre, que ya no está vivo, era joven. Siempre me ha sorprendido y fascinado escuchar el canto matutino de los grillos y pienso que en mi infancia debía ser muy potente, pues como yo, todo era mucho más nuevo, casi virgen.

Ahora desde la playa de Terrenas, pienso que Santo Domingo ha crecido enormemente y aún se escucha temprano en la mañana ese canto y es una de esas cosas que hacen viajar interiormente, que provocan pensar en de dónde vengo, en cómo he cambiado, una de esas cosas que provocan pensar hacia dónde voy y cómo ha cambiado todo en torno a mí, cómo ha cambiado el país en relación a cómo era, a cómo éramos. El hecho de escuchar en las mañanas el canto de los grillos es una especie de viaje interior, además de provocar mi silencio, dispara profundamente mi mente. ¿Hacia dónde? Cada día hacia un universo distinto, siempre rodeado por ese armonioso y universal canto, que se siente como algo interno, pero es igual que nosotros, parte del mundo.