Este es el tiempo de teleseries. Cuando no existían canales streaming, la televisión era la principal vía de trasmisión de esos productos, casi siempre llenos de sobreactuaciones y otras ineficiencias técnicas, pero incidían en el gusto de una audiencia favorita al clímax de tensión, aventura o romance.

Hoy, las teleseries han llegado en masa y se proyectan sin restricción. Muchos prueban videar el primer capítulo, otros lo aceptan y continúan, pero pocos llegan al final, o no se arriesgan a continuar una segunda o tercera temporadas.

España ha creado teleseries de interés. Se estiran también como las turcas, las coreanas o las hindúes, pero lo hacen con mesura porque sus guionistas tratan tramas y subtramas muy cercanas a la idiosincracia del televidente de habla hispana. Además, sus personajes son muy conocidos por su participación en el cine. Luis Zahera es uno de ellos. Zahera, un buen actor con acento gallego (que molesta a algunos críticos). Ha triunfado en teleseries como “Entrevías” y otras. Ha interpretado papeles menores en cintas que no le hacen justicia, siempre encasillado como figurín de turno o “el malo de la película”. Su valor como actor de cine de primera línea fue reconocido con un premio Goya al Mejor Actor de Reparto por la cinta “As bestias” (Rodrigo Sorogoyen, 2022).

Netflix estrena una nueva teleserie donde humor y aventura se unen: “Animal” se titula y tiene solo 9 capítulos de 25 minutos de duración cada uno. Es costumbrista, muy efectiva en sus primeras temporadas. Zahera encarna a un personaje popular en Galicia, un veterinario de pueblo cesanteado por el poder y reempleado por su sobrina. No es un producto de gags y carcajadas, pero la producción es simpática, evita payasadas y permite despejar la mente de tanta politiquería. Lástima de su guion zigzagueante, débil y desorganizado. Varios personajes quedan en el aire. El interés por la trama decae por su evidencia, y ciertos conflictos se estancan. Pero con independencia de estas notas, sugiero un reencuentro con Luis Zahera, su acento gallego que exhibe con orgullo, sus ocurrencias y maneras de salir siempre adelante.

Ficha técnica:

País: España. Género: Teleserie de 9 capítulos de 25 minutos cada uno. Año: 2025. Creador: Víctor García León. Directores: Alberto del Toro y Víctor García León. Guión: Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio, Daniel Castro y Víctor García León. Reparto: Luis Zahera, Lucía Caraballo. Carmen Ruiz, Nuno Gallegos, Antonio Dur,an, Sergio Abelaira y otros actores. Sinopsis: Un veterinario rural gallego sin dinero, se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda-boutique para mascotas dirigida por su sobrina, y pasa de cuidar animales en el campo a vender caprichos para perros mimados. Tendrá que aprender a adaptarse y descubrirá que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.