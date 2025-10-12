Yesenia de Moya: De Periodista por un Año en el Listín, a ser vanguardia de la comunicación en los Estados Unidos

Nacida en Nueva York, de padres dominicanos, criada

en La Vega y formada en Washington Heights, Jesenia De Moya Correa se cansó temprano de ver cómo se hablaba de los latinos en Estados Unidos sin hablar con ellos. Por eso decidió dedicarse al periodismo comunitario, no para repetir lo que otros ya estaban contando, sino para cubrir a comunidades ignoradas, barreras que no aparecen en las estadísticas e historias de aportes y esfuerzos.

En la actualidad, ejerce como periodista multimedia especializada en salud y ciencia para las comunidades latinas en Estados Unidos, diseñando y ejecutando estrategias de contenido para WHYY News, radio pública de Filadelfia.

En 2019, Jesenia fundó “El Inquirer”, la versión en español del “Philadelphia Inquirer”, una de las redacciones más tradicionales del país, atendiendo a un público que prefería las noticias locales en español.

Pero nada en su profesión ha sido lineal. Cuando entró a la maestría de Periodismo Bilingüe en CUNY, Jesenia cuidaba a su abuela con cáncer mientras completaba reportajes científicos. Al salir, ganó una de las seis plazas del prestigioso Lenfest Fe-llowship, en medio de una competencia nacional. "Aspiraba a ejercer periodismo con altura, pasión y dignidad", dice. "Se me hacía difícil aceptar que mi talento se vería limitado por la falta de conexiones”. Pero se dedicó a abrir puertas.

Desde reportajes que evitaron deportaciones hasta artículos que inspiraron nuevas políticas públicas, su trabajo goza de impacto real. Una de sus series más leídas sobre acceso desigual a financiamiento para pequeños negocios terminó empujando a las autoridades a diseñar subvenciones para empresarios multiculturales.

También ha sido invitada a escribir sobre el futuro del periodismo para el Nieman Lab de Harvard, y a diseñar el primer curso sobre medios en español en el City College de Nueva York.

Desde 2023 dirige la Iniciativa de Medios Latinos del Centro para los Medios Comunitarios de CUNY.

Jesenia piensa mucho en lo que llama "el sueño dominicano en Estados Unidos", y no se refiere a comprar una casa ni a escalar profesionalmente, aunque ambas cosas le importan. Su sueño, dice, es ver a más dominicanos fuera de los márgenes.

"Nos empujan a empleos temporales, a trabajos de riesgo, a ser presas fáciles de malhechores que nos estafan con los papeles e hipotecas. Mi sueño es que vivamos con dignidad, con acceso a capital, buena vivienda, buenos médicos".

En su profesión, encuentra una herramienta para contribuir con esa aspiración.