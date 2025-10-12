Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Homero PumarolSanto Domingo, RD
  • Trato de componerme
  • siempre a la altura
  • de la ciudad en que vago.
  • La última vez, sin fumar
  • aquí en Santo Domingo
  • medí 5 pies 10 pulgadas
  • y me pareció demasiado justo
  • como el ser ateo
  • o redactar poemas como biografías.
  • Siempre seré un animal nocturno
  • bajo reventado sol o bulliciosa luna
  • sudo la gota gorda de la poesía.
  • Me hunden sin piedad los vasos,
  • me fatigan mucho las alegrías
  • y los corazones carabineros
  • me calcinan.
  • De todos modos
  • he aprendido a ignorarlos,
  • sin ellos igual mastico
  • deslumbrantes noches.
  • Más que física es mi soledad
  • un ardid tan antiguo
  • como la guerra nuclear
  • como de repente preguntar
  • ¿quién sabe?
  • una buena salida
  • casi un lugar público,
  • como el aroma de los ceniceros
  • también muy funcional.
