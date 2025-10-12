- Trato de componerme
- siempre a la altura
- de la ciudad en que vago.
- La última vez, sin fumar
- aquí en Santo Domingo
- medí 5 pies 10 pulgadas
- y me pareció demasiado justo
- como el ser ateo
- o redactar poemas como biografías.
- Siempre seré un animal nocturno
- bajo reventado sol o bulliciosa luna
- sudo la gota gorda de la poesía.
- Me hunden sin piedad los vasos,
- me fatigan mucho las alegrías
- y los corazones carabineros
- me calcinan.
- De todos modos
- he aprendido a ignorarlos,
- sin ellos igual mastico
- deslumbrantes noches.
- Más que física es mi soledad
- un ardid tan antiguo
- como la guerra nuclear
- como de repente preguntar
- ¿quién sabe?
- una buena salida
- casi un lugar público,
- como el aroma de los ceniceros
- también muy funcional.