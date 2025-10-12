La Segunda Guerra Mundial ha sido un tema que el cine lo ha tomado para sí, para contar historias, batallas, encuentros bélicos importantes específicamente de parte de los Aliados, biografías de generales que se destacaron en dicha contienda. En fin, han sido temas para muchas películas que han quedada registrada en la psiquis de muchos cinéfilos.

Una de ellas ha sido “Los cañones de Navarone”, que tuvo mucho público y buena aceptación de la crítica. El concepto central de la trama se centra en las aguas del Mediterráneo donde el ejército alemán posee dos grandes cañones ubicados en la isla de Navarone que impide el paso de los barcos de los Aliados, y es necesario y perentorio, destruir este fortín para poder avanzar y ganar la batalla en esa región.

Es por ello que el guion adaptado de la novela tiene grandes logros y la puesta en escena en sentido general posee una buena química entre la parte técnica y del elenco de los actores que intervinieron en ella.

La película no muestra escenas de grandes batallas, sino, la misión de cómo conquistar ese fortín donde se detallan los planes, las reuniones, la ejecución y la parte final del filme que se nota en el éxito de la conquista en la destrucción de lo que evitaba su avance estratégico.

Compuesta por un gran elenco encabezado por Gregory Peck, Anthony Quinn, David Niven, Anthony Quayle y muchos más, donde hicieron gala de su histrionismo ante las cámaras; pero todo acompañado de una muy buena banda sonora que arropaba todo el andamiaje del montaje.

“Los cañones de Navarone” pertenece al género de cintas que cuentan una historia bien estructurada con personajes que tendrán que asumir decisiones muy difíciles a contrapelo de los deseos de venganza, con un solo y único objetivo: el de poder lograr un avance que le permita obtener ventajas en contra del enemigo.

Por lo tanto, sugiero a los amantes de las películas bélicas, que en esta tienen la oportunidad de ver una muy bien realizada que contribuyó a principios de la década de los años sesenta, a la proliferación de otras del mismo género tales como: “Los doce del patíbulo”, “Un puente demasiado lejos”, “Los héroes de Kelly”, entre otras, que podrán disfrutar y sumarse a la lista de filme que tendrán que ver antes de morir.

Curiosidades:

1) Está basada en una novela de igual título de Alistair MacLean, publicada en 1957.

2) Su acción transcurre en la Segunda Guerra Mundial donde se distinguía perfectamente la diferencia entre un soldado alemán y un miembro de las S.S.

3) Obtuvo siete nominaciones a los Premios Oscar, mejor película, mejor director, mejor montaje, mejor banda sonora original, mejor sonido, mejor guión adaptado y mejores efectos visuales.

4) El ejército griego prestó hombres, vehículos y diverso material para actuar como extras y conseguir la ambientación de determinadas escenas.

5) El filme fue rodado en Cinemascope y Eastmancolor, con un excepcional reparto para llamar la atención del público a las salas de cine.

6) En 1978 se realizó una secuela, “Fuerza 10 de Navarone”, con un jovencísimo Harrison Ford entre sus protagonistas, pero no tuvo el éxito de taquilla, ni de crítica, de su predecesora.

Algunas de las curiosidades fueron tomadas de la página de elseptimoarte.net

Ficha Técnica:

Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Nombre Original: The Guns of Navarone

Año: 1961

Duración: 145 minutos

J. Lee Thompson: Fue un director de cine, actor de teatro, guionista, realizador, actor de cine y director de televisión.