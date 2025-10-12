232 días, de Francisco Pulgarín Hernández

El 15 de febrero de 2019 la señora Edilma Hernández recibió diagnóstico de “cáncer de pulmón con metástasis a varios órganos”. Murió el 4 de octubre del mismo año, doscientos treinta y dos días después. Durante todo ese tiempo estuvo con ella su hijo, Francisco Pulgarín Hernández. En cierto momento “escribí en poco más de un mes, casi a la par de la muerte de Edilma, mi madre: una temporada febril en la que cada noche me sentaba al frente del computador y escribía sin descanso, sin otro propósito que zafarme la angustia que definía esos días y echaba sombras al futuro. A veces me levantaba en mitad de la noche y tenía que ir al computador, era como si ella me dictara nuestro largo martirio de aquel entonces. Decidí escribir sin filtros ni eufemismo. Todas las palabras que durante meses evité, como una suerte de superstición personal, al fin fueron pronunciadas: el cáncer era cáncer, la muerte era la muerte, el dolor era el dolor. Durante estos siete meses aprendí que al dolor hay que nombrarlo por su nombre, por eso, esa palabra se repite una y otra vez, porque ningún sinónimo era más apropiado para definir lo que sentía. Sólo después, con el paso del tiempo, me di cuenta de que en realidad había escrito un largo recuento de nuestras angustias y una crónica de la relación con mi madre. Los siete meses que vivimos desde el diagnóstico y hasta que ella murió, me permitieron generar otro vínculo, abrazarla, decirle que la amaba, en suma, redescubrirla y admirarla desde otra perspectiva. Para muchos, escribir sin distancia es un error, para mí fue una necesidad, un delito de amor y de soledad, sin embargo, ahora creo que sólo así se puede decantar el dolor y tratar de que sea algo más que sufrimiento. Cuando estás hecho trizas, cada palabra levanta una nueva ampolla, una herida”.

Esa inicial catarsis verbal, sin ser detenida, interactúa con otro tiempo de escritura. Además de ese momento inicial, cuando escribe “casi a quemarropa, sin distancia, sin frenos, devastado, con el dolor como única guía”, hay otro momento “un año después, cuando a lo escrito, sin agregarle ni quitarle nada, decidí sumarle un comentario, una nota sobre cómo me sentía en ese momento o un contexto mayor a las situaciones que allí habían quedado (...). Se escribe, no para cambiar el mundo ni mucho menos para entenderlo, se escribe, en realidad, para darle un sentido y un orden al caos”. De este modo, cada uno de los más de sesenta textos que integran estos 232 días, está dividido en dos partes separadas por tres asteriscos, la primera en medio de su travesía, la segunda redactada más de un año después.

El resultado final es conmovedor. Pulgarín no exhibe nada, no presume de su resistencia y mucho menos de su dolor. Solo muestra con una frialdad llena de calor, de sentido humano. Con esto acerca al lector y comunica la memoria de un golpe que todos entendemos, aún sin haberlo vivido o aun habiéndolo vivido de manera distinta.

Aparte de la emotividad, el autor mira el contexto de los libros de duelo: “descubrí, para mi sorpresa, que se ha escrito mucho sobre la muerte de esposas, esposos, padres, hijos, pero muy poco sobre la de la madre”. Menciona los textos de Roland Barthes y de Manuel Vilas y hace el reconocimiento de La peor parte, de Fernando Savater “por su visceralidad para relatar y enfrentar la muerte de su esposa. Con Savater pude entender que quienes vivimos el duelo, aunque no lo creamos, repetimos comportamientos, sentimientos y palabras. Las experiencias humanas son limitadas y cíclicas, hasta la desventura última se repite tantas veces entre nosotros, que no hay nada nuevo en la muerte a la que todos nos enfrentaremos alguna vez”.

En 232 días hay algunos referentes que le sirven de asidero, de materia de comparación, no sé cómo decirlo, sí, de metáfora de lo que se vive, más, en una vía para entenderlo, para conferirle un sentido que se sabe arbitrario pero, aun así, es necesario. Sobre todo porque es la misma Edilma Hernández quien la dicta: “Esta casa soy yo”. Por eso mismo, al final, el autor reivindica su fidelidad a los hechos: “nada de lo escrito aquí pertenece a la ficción, se hizo ficción con ese artilugio de la literatura y de las palabras, pero todo ocurrió tal como está consignado; al menos así lo recuerdo. También que cuando se enfrenta una situación como esta nada es real, todo se vuelve borroso y, como es natural, esa incertidumbre que siempre acompaña a los recuerdos se trastoca y multiplica. Creo entonces que todo fue así, puedo asegurar que este libro es fiel al dolor que vivimos y que siempre me acompañará (...). Hay libros que se escriben con la imaginación como guía, salen y pertenecen al mundo de las ideas. Hay otros, en cambio, que surgen del dolor y están atravesados por ciertos claroscuros. Este es de los segundos, en la urgencia de escribirlos no había lugar a la imaginación”.

LA CASA NUEVA

Esta casa soy yo. Decretaste abrumada, con el diagnóstico tan reciente, sin tiempo para asumir la dimensión de sus estragos. Eras la casa y todo lo demás.

Esa tarde, devastados, entrelazamos las manos antes de entender que la vida, casi siempre, es un ligar pequeño, y que cuando la muerte llega se reduce aún más hasta ahogarnos.

Intuíamos, sí, que nada sería igual, que vendrían otras ruinas, otras heridas. Que en la nueva casa éramos apenas corazones atravesados, gatos tristes que se mirarían en silencio. Vivir también es descubrir heridas que estaban ahí, dolores que nos aguardan pacientes, rincones de la casa que surgen sin oponerse a nuestro desamparo.

***