La posmodernidad es madre de teleseries. Aventuras, humor (blanco y negro), dramas, problemas sociales, ecológicos, etc., ya no impactan. Primero, porque duran muy poco tiempo en cartelera. Segundo, porque hoy solo se cobijan en canales streaming y sus realizadores deben llegar a acuerdos pecunarios para sobrevivir.

Hay algo peor. El presupuesto al cine se ha desviado hacia teleseries porque su producción admite ciertas chapuzas, venden el nombre de los protagonistas, alargan su vida útil y se repite su videaje sin importar su calidad estética.

No estoy contra las teleseries, pero sí del contenido de la mayoría: violencia extrema, drogas, crímenes, dramas rosa y demás atractivos para un público que prefiere temas baladíes.

Acabo de ver la teleserie coreana Queen Mantis, inspirada en otra idéntica realizada por Francia. La he visto porque todo producto coreano que no trate los temas de droga, violencia extrema y doramas, requieren mi atención.

Sus 8 capítulos, esparcidos por Netflix, semana tras semana, son similares a episodios televisivos proyectados, gota a gota, durante mi infancia.

Pensé en el notable cine coreano que ya ha dejado de existir. Directores como Kim Ki-duk (e.p.d.), Lee Chang-dong, Han sang-so, Park Chan-wook, Lee Yoon-ki, Na Hong-jin, Kim Tae-gyun, Lee Hyeon-seung, Lee Hae-jun y muchos otros, o no existen o han dejado al lado la realización de filmes que décadas atrás constituían la vanguardia asiática en occidente. Otros como Bong- Joon-ho se resisten, pero no encuentran presupuesto para sus filmes de gran audiencia.

Sobre la teleserie Queen Mantis, solo un detalle. Tanto la versión francesa como la coreana se inspiran en cintas como “El silencio de los corderos” (el asesino serial ayuda a una agente a encontrar a quien imita sus crímenes) y “Mother” de Boog Joon-ho (una madre sobreprotectora se convierte en asesina por proteger a su hijo). Lo demás funciona como un chicle que se estira hasta el capítulo final. Y se “vende” por el rostro de sus protagonistas. Por cierto, buen trabajo técnico y de maquillaje para la protagonista, Ko Hyun-ju.

Ficha técnica:

País: Corea del Sur. Año: 2025. Género: Policiaco. Duración: 8 episodios. Director y guion: Byun Young-joo (sobre adaptación de la serie francesa La Mantis, de 2017). Reparto:Ko Hyun-jug, Jang Dong-yoon, Cho Seong-ha, Lee El y Kim Go-ra. Sinopsis: La policía trata de detener a un misterioso asesino que se inspira para sus crímenes en los que cometió veintitrés años antes una famosa asesina serial, conocida como La Mantis, que ahora cumple condena.

Se requiere la colaboración de la asesina, pero esta acepta solo a condición de que su interlocutor sea su propio hijo, un detective de policía que solo siente odio por ella.