Siempre un juego

La vida nos enseña a crecer, pero en nosotros está aprender. La misma vida nos muestra opciones, a cada cual en su universo. A cada quien en su realidad permite la vida probar una y otra vez distintas experiencias, mostrándonos diferentes caminos, otorgándonos tiempo sufiiente hasta que nos agotamos y comenzamos a necesitar descanso, a reflexionar lo vivido. Entonces aprendemos algo, muy sencillo o profundísimo, que se queda con nosotros, que se integra a lo que somos, de una manera natural ese conocimiento: eso que aprendimos, define nuestro ser.

Desde niño jugué mucho a las carreras de carritos, a lanzar -con mis amigos del barrio- nuestros vehículos pequeños desde las marquesinas de los carros reales de nuestros padres; echábamos carreras con autos de juguete (había una marca llamada Mccbox), lanzándolos desde la marquesina de los carros reales, desde una rampa que subía allí desde la calle y el carrito que llegaba abajo primero era el ganador. Así mismo, quien ganaba más carreras en una tarde era el indiscutible campeón.

No me hice conductor de Fórmula 1, como yo hubiera deseado, ni siquiera soy conductor, ni chofer de carros públicos, pero estoy seguro que en los distintas carreras que jugué con mis amigos de mi barrio, Costa Brava, que fueron muchas, hubo mucho más de un aprendizaje que me marcó, que me mostró distintas formas, opciones y posibilidades conscientes o no, de esta maravillosa vida.

La vida real, sin dudas, es un juego de muchas metas, hay unos más ligeros y otros muchos más pesaods. No se trata tanto de llegar primero siempre, cada carrera tiene sus propias reglas y metas, a cada conductor le corresponde fijarse sus objetivos.

Una cosita más, cuando uno es un conductor oficial, lo más importante es reconocer la pista en que se corre, los verdaderos maestros de carreras profesionales, antes, mucho antes de correr en el carro, van lentamente a reconocer el terreno, muchos dicen al verlos haciendo este paseo de reconocimiento, ahí es que tu te das cuenta de que realmente es un maestro, no todo en la vida es velocidad y premios. Mucho es conocimiento.