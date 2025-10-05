El pequeño mundo de otro pequeño mundo

Domingo Moreno Jimenes fue un poeta dominicano, creador del movimiento literario conocido como Postumismo, que según dicen fue el último en su especie en el país. Alrededor de él se congregaron escritores y escritoras (más escritores que escritoras, según las referencias que he leído). En algún momento a alguien se le ocurrió llamarlo “el Sumo Pontífice del Postumismo”.

En 1932, con unos 38 años y siendo un escritor reconocido, se había mudado a la provincia de Santiago con su familia, específicamente en Los Pepines. Allí, “mantenía el Día Estético (revista) pero comenzaba y seguía su peregrinación por todo el país vendiendo sus libros y plaquettes y dando conferencias y con la venta de ellos y la revista, mal vivían él y su familia”, narra Manuel Mora Serrano en su libro “Postumismo y Vedrinismo. Primeras vanguardias dominicanas”.

El lunes un conocido editor y escritor me dijo que Moreno Jimenes no fue el único que tuvo que hacer eso, aun con una fama ya ganada.

Tampoco fue el último.

***

Caminar y tomar un vagón en el Metro de Santo Domingo, con excepción de las últimas horas de la noche, es transitar por el primer círculo del infierno de Dante, léase el limbo, en el que no se está ni arriba ni abajo, sino en el medio de un tránsito en el que a veces no se sabe si se saldrá con el ánimo intacto para dar un paso al exterior. Si a este breve e intenso tránsito agregas un macuto lleno de libros, puede ser que necesites detenerte al pie de una escalera eléctrica y preguntarte si eso de creerse escritor o escritora en Santo Domingo es un ejercicio de resistencia que solo sirve de excusa para alimentar el ego.

El ego siempre es un animal hambriento.

***

Tres veces estuve en el restaurante Maniquí. La primera, una memoria casi borrada, sentada con colegas para coordinar una colaboración en una revista digital en la que se dedicó más tiempo en crearse que el que estuvo en línea. La segunda, en una rueda de prensa sobre un tema que no recuerdo, pero que creo que tenía que ver con algún tema del espectáculo dominicano.

La tercera y última vez, conversaba con el periodista y cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos, en 2015. Salcedo Ramos fue invitado a la Feria Internacional del Libro Santo Domingo ese año.

Pero este viernes, al atravesar la puerta de ese local ya no había mesas, ni mozos, ni comensales. Maniquí cerró en 2023 y lo que buscaba en medio del sofoco era el lugar que se me había asignado en el ahora Pabellón de Autores Dominicanos para la edición de la FILSD de este año.

El espacio del antigua restaurante, hasta el domingo, está dividido por un plywood y compartido por escritores con mesas en un estrecho pasillo, en el que tratan de vender o mostrar sus textos a lo curiosos que entran, y del otro lado por una variedad de mesas en que hay desde artesanos, decoradores, instituciones y dos trofeos de muestra del Premio Soberano.

En un lateral, en un salón aparte que también fue dividido, está un auditorio, algo estrecho en el que durante toda la tarde y parte de la noche vi que se realizaron puestas en circulación de libros y lecturas, y otro en que hay una exposición de libros, vestimentas y otros artículos de escritoras con un pequeño espacio con sillas. Al fondo, un espacio para Hogares Crea, una institución de rehabilitación para adictos a drogas.

Variopinto el pabellón, sí. También es caluroso. El aire acondicionado no funcionaba muy bien. Fui acomodada en un extremo de una fila de mesas, justo en el pasillo de entrada y junto a una señora cuyo nombre no recuerdo y que no paró de hablar en todo el día sobre su trabajo en el espacio infantil de la Biblioteca Nacional, de los libros que vendía (que no eran de su autoría), de talleres literarios, de técnicas para leer libros y de la historia del descenso a la locura de un joven apellido Gómez, luego de que publicara su primer y único libro.

***

Acomodé las ediciones de mis tres poemarios, de mis “pequeños libros sin casi lomo”, como me dijo un editor. Junto a ellos, puse un letrero con los precios, unos marcadores de página magnéticos que compré para regalar a quien compre uno de mis libros y, con algunas modificaciones, el texto que abre esta crónica.

De repente, una amiga y su padre. Nos saludamos con mucho cariño, conversamos. Esther me compra un ejemplar de cada libro, no tiene efectivo así que le doy la opción de una transferencia bancaria. Piropea una de las portadas, le gusta por minimalista. Le comento que el editor no quería esa portada, que prefería poner una foto mía, a medio cuerpo, algo a lo que me negué.

- ¡Pero cómo se le ocurre! Tu decisión fue la mejor. Es una portada simple y hermosa.

Hablamos sobre lo que ha hecho los últimos meses y la Feria. Me dice que su hermano puso en circulación una novela de ficción, que por eso tiene varias horas en el recinto ferial, que no es otro lugar que la Plaza de la Cultura.

Viene un rato largo sin otra novedad que los comentarios de mi compañera de mesa. Me pongo los audífonos para seguir, por una transmisión por Zoom, los detalles de un taller que tomo sobre desinformación. Entra otro escritor conocido, Danilo, llega desde Santiago. Va a presentar su último libro. Nos saludamos.

Mientras Danilo se presenta, se acerca una de las escritoras que está en la fila de mesas del frente. Conversamos sobre mis poemarios y toma uno. Lo abre en un poema que se llama “Matar al padre”. Veo con atención el cambio de expresión en su rostro.

- Es intenso esto que escribiste.

Le digo que quizás le guste otro poema, una especie de reverso de ese que acaba de leer. Lo empieza a leer. De pronto, interrumpe la lectura y me dice que se moverá nuevamente a su puesto y que lo terminará de leer allí. Le digo que no hay problema.

La observo. Veo su rostro nuevamente. Hay una especie de relajada ternura o algo así. La dejo de observar. Pocos minutos después me interrumpe, mientras trato de seguir el hilo de lo que me quiere contar la bibliotecaria a mi lado. Me entrega el dinero que cuesta el libro.

- Esto que escribiste… es importante.

Se va.

***

La gente entra como si estuviera en un museo en el que no sabe con qué se va a encontrar. Los niños y niñas tratan de ver lo que hay sobre las mesas, mientras son llevados de las manos con cierta rapidez, quizás por el hecho de no encontrar algo para ellos. Junto a la señora que me compró uno de los libros, al lado de la puerta de entrada, hay un grupo de personas con camisetas negras en las están impresas la portada del libro que exponen. “Un destino maravilloso”, así se llama. En la portada se muestran dos personas de espaldas, abrazadas, que miran el mar y a unas gaviotas que revolotean en la escena.

Hace un rato, uno de los de ese grupo se me acercó y me comentó sobre el libro que “es una historia de superación personal” y me pasó un marcapáginas promocional en el que se repite la imagen de portada del libro con frases que afirman sus bondades como “una historia plasmada de un testimonio de superación personal, fomentando los buenos valores que contribuyen a lograr una mejor sociedad”. También se afirma que el libro está en proceso de producción para ser llevado “a la pantalla grande”.

El chico me hace comentarios que no logro retener entre el bullicio y sus repetitivas palabras.

No vi a nadie comprar el libro.

***

Saludo a Victoria. Está linda, se lo digo. Hablamos y hablamos en una esquinita del pasillo. Me enseña los libros que compró para su hija de ocho años. Nos cruza cerca el editor de cultura y espectáculo de uno de los periódicos dominicanos. Nos conocemos de hace años, trabajamos juntos, también es escritor. Lo incluyo en la conversación. Nos quejamos de algunas cosas, ponderamos otras, felicitamos otras tantas. Coincidimos que este es el peor lugar para incluir el pabellón de Autores Dominicanos.

***

Otra amiga. Nos abrazamos. Me dice que alguien se llevó uno de los poemarios de su casa, por el que me conoció antes de conocerme, así que lo compra nuevamente. También conversamos un rato sobre el amigo en común y que hace más de un año que murió, dejándonos enlazadas para siempre. Lo recordamos con cariño y nos confesamos que ambas aún guardamos los hilos de conversación con él en Telegram. Ninguna hemos dado con la forma de guardar esos textos antes de que la app lo borre.

Nos pusimos al día. Me enseña los libros que compró. Literatura caribeña y africana. Anoto para mis posibilidades de compra. Comentamos lo poco que leemos a los autores caribeños y africanos. Nos despedimos, esperando encontrarnos nuevamente.

Danilo terminó su presentación hace rato, pero no se despidió. Ahora en el pequeño espacio llamado auditorio parece que leen poesía.

Casi al caer la noche, empiezan a curiosear adolescentes y jóvenes. Se detienen con interés a observar los libros, hojean, tocan, leen.

- Es que tus portadas son bonitas. Tienen color. No como estos libros que vendo, buenos libros pero las portadas son muy oscuras.

Eso me dice la bibliotecaria a mi lado. Mientras, trato de conversar con dos chicas que leen mis libros. De repente, una de ellas se le ilumina el rostro y comenta con su compañera que eso que lee le gusta, que es de “las cosas que le gustan”. Me compran el libro.

Una mujer de cabello rubio y corte distintivo camina por el pasillo y se detiene. Nos miramos. Me dice mi nombre y yo la reconozco. No recuerdo el tiempo que tengo sin verla, pero sé que fue hace mucho tiempo. Nos abrazamos. Me dice que está trabajando en la Feria. Me compró cuatro libros. Tres para ella, otro para regalar. Nos alegramos de vernos.

Minutos después, ya de noche, pasan dos señoras. Se detienen. Hojean, leen. Una de ellas se decide, compra dos, uno para ella y otro para su acompañante, a quien le detiene el gesto de sacar el dinero de la cartera.

- Guarda eso. Es un regalo de una amiga a otra amiga.

Ambas me sonríen. Les agradezco la compra.

El esposo entra, luego de sortear el entaponado tránsito y la odisea por un parqueo. Trae café y un croissant. Me besa y se va. Se quedará afuera hasta la hora de irnos.

***

- Te ha ido bien. Has vendido muchos libros.

Asiento. La bibliotecaria me habla de un joven autor que perdió la cordura. Le pongo atención.

Me dijo su nombre. Me comenta que era un chico próspero, con negocio, su apartamento, su vehículo, esposa e hijo. Lo conoció por un taller literario que él gestionaba, y porque era suplidor de… creo que de dulces o algo así. Me dijo que un día decidió publicar un libro, uno de cuentos, que no eran “la gran cosa”, pero que invirtió miles de pesos en ella. Alquiló el salón más grande de la Biblioteca Nacional, que le pagó 20 mil pesos a una maestra de ceremonias, que el día de la presentación llovió y su cara quedó desencajada cuando en un salón con capacidad para 500 personas, había menos de 100. Me señala que luego de eso se dedicó a regalar el libro. Llevó los ejemplares a universidades, colegios, el Metro, la calle. Incluso, en la Feria del Libro de hace dos años, montó un stand para regalarlos a todo el que pasaba.

- Tuvo una crisis nerviosa, perdió la razón. Lo perdió todo también. Sin negocios, sin nada. Ese editor que lo convenció de eso fue un abusador.

Busco el nombre del libro de cuentos en Google. Aparece en el portal de la librería Cuesta. Está agotado.

***

En algún momento se acerca un grupo grande a la puerta. Es el ministro de Cultura, Roberto Salcedo, acompañado de Eduardo Sanz Lovatón, Yayo, director general de Aduanas, y junto a ellos va un fotógrafo, un camarógrafo, varias personas con móviles en las manos y, dirigiendo el grupo, Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía.

Algunas personas ponen atención. Los dedos de De Moya indican hacia delante con su índice derecho, como la estatua de Cristóbal Colón en el parque Colón de la Ciudad Colonial, en ningún momento voltean a ver el espacio de dos filas de mesas, muchas de ellas ya vacías, en las que por horas y horas varios escritores vendieron, o trataron de vender, sus libros. Pasaron de largo, como un breve remolino.

***

Ya afuera, caminando hacia el auto, el esposo me pregunta por lo que quiero cenar. El vehículo está estacionado junto a una casa abandonada, que al ver su fachada me doy cuenta que en su última etapa sirvió de local de oficina. Bajo el claro que dejaron unas letras que asignaron el lugar que fue, hay escrito con grafiti lo siguiente: “A versos, sí./A veces, no./A besos, siempre”.

Tomo una foto.

***

El peregrinaje de Domingo Moreno Jimenes, vendiendo sus libros y revistas por el Cibao, terminó en 1950, cuando por sospechas del dictador Rafael Leonidas Trujillo de que esa vocación de buhonero literario escondía alguna subversión, le crearon el Instituto de la Poesía, en San Cristóbal. Era una especie de escuela para motivar el acercamiento a la literatura y, en especial, a la poesía. Luego de eso, Moreno Jimenes jamás volvió a vender sus libros de puerta en puerta. Luego de la muerte del dictador, el creador del Postumismo pasó a dar cursos y talleres por escuelas del país, contratado por la entonces Secretaría de Educación. En 1962 el Instituto de Poesía fue mudado a la capital, Santo Domingo, donde está hoy la Academia Dominicana de la Lengua. Con los años, deja de existir.

Moreno Jimenes recibió reconocimientos y homenajes, honoris causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, la calle donde vivía fue nombrada con su nombre. Murió en 1986, a los 92 años.

Supongo que eso de andar con un macuto lleno de libros puede tener un buen final, aunque también existe el riesgo de terminar regalando en un ataque de nervios cientos de ediciones de un libro de cuentos, luego de que en un día de lluvia te dieras cuenta que al ego hay que someterlo a restricciones dietéticas.