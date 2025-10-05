Las canciones suelen trasladarnos a lugares o sentimientos que se hacen vida en la orilla de nuestras vidas. El tema Plegaria de Celestino Esquerré, cantante cubano afincado en Santo Domingo, se ha vuelto la banda sonora de estos últimos meses . La letra tiene un sabor nostálgico, y junto al mundo católico que la habita, la vuelven cercana a cualquiera que haya naufragado fuera de su Isla interior o exterior.

“Líbranos de toda tempestad, tú que sabes bien que naufragamos, Virgen Santa de la Caridad, acuérdate que te necesitamos”, reza el estribillo. Los acordes de guitarra que van marcando el compás suenan a los pasos de miles de migrantes que salen con sueños infinitos en sus espaldas. Cuba vive una de las peores crisis migratorias de los últimos años, sobre todo de jóvenes que, como mi esposa y yo, hemos dejado a nuestras familias detrás. Leímos en un periódico que cerca de catorce mil cubanos habían entrado de forma legal acá en dominicana en los últimos tres años.

Una amiga que reside también en República Dominicana, me escribía hace poco: “el tiempo pasa y toda pesa más: pesa la lejanía y el caer en la cuenta real de todo lo que uno deja atrás, una vida entera con todos sus recuerdos. Le pido a Dios cada día fuerzas para continuar”. Creo que de esa “plegaria” tira Esquerré para pedirle a la Caridad que no se olvidé de nosotros, su pueblo.

Celestino hace poco participó del festival Sabina en España y una de las promociones que compartía en sus redes era junto a la estatua del músico español en la zona colonial de Santo Domingo. Tengo pendiente ir a uno de sus conciertos en Casa de Teatro y su música me recuerda la del artista español. Él era de la Pastoral Juvenil de Matanzas y yo, de La Habana, por eso su cara me suena familiar y él conoce a amigos comunes de aquellos años. Al saludarlo, vuelvo a esas convivencias y pascuas de otra etapa de nuestras vidas.

Ojalá el “efecto artículo” impulse esta canción y logre mejorar su alcance. Por lo pronto, a los amigos, además del texto, les compartiré vía WhatsApp el enlace a Youtube, para que puedan disfrutar de un canto que desde nuestro exilio nos puede trasladar a Cuba. Alguien decía hace poco que una de las características de esta nueva migración cubana es que se olvidaban rápido de la Isla y sus costumbres. A esa persona solo le pido que al escuchar esta canción vea que nuestro sentir se parece a la esperanza que pende de mi pecho en una pequeña cruz de madera que era de mi abuela y que utilizo como amuleto a cada lugar que me traslado por República Dominicana, un país con personas que siempre tienen abierto el corazón para acoger.