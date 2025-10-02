En mi juventud disfruté el programa de televisión de treinta minutos titulado “San Nicolás del Peladero” (hoy sería una “teleserie”). Consistía en la vida y milagros de un pueblo cubano imaginario, gobernado por un “alcalde” muy peculiar llamado Plutarco Tuero. Se trasmitió por espacio de 20 años (1963-1983). Cada semana, frente a la pantalla, hice mías las ocurrencias de su director, Carballido Rey (conocido como el monarca del humor televisivo). Este se encargó en reunir a un grupo de los mejores actores cubanos del momento. Enrique Santiesteban, María de los Ángeles Santana, German Pinelli, Agustín Campos, Enrique Arredondo, Carlos Moctezuma, Juan Carlos Romero y Natalia Herrera, entre otros.

He recordado este espacio donde el humor reinaba (tanto en blanco como en en negro) al ver la primera temporada de once capítulos de treinta minutos de duración cada uno de la teleserie argentina “El encargado” (Disney Plus), dirigida por Mariano Cohn, y Gastón Duprat, con guion de Jerónimo Carranza y Diego Bliffeld y protagonizada por el siempre efectivo Guillermo Francella, acompañado por Gabriel Goity, Luis Brandoni, Pochi Ducasse, y María Abadi, entre muchos otros nombres de resonancia en el arte escénico rioplatense.

Sé que no estoy en presencia de una película ni de una serie a toda ley, sino más bien frente a un squetch televisivo, con parlamentos muy bien escritos para un guion que sabe guardar distancias de otro tipo de producción más elaborada.

El doble sentido, el poder de manipulación y los distintos personajes que se mueven en el entorno de un edificio peculiar de clase media alta, así como el tono de comedia con que se trata el drama y el trhiller son elementos más que suficientes para pasar un buen rato y olvidarnos de la tragedia de todos los días.

Salvando las distancias, “El encargado” se parece mucho a “San Nicolás del Peladero” por lo que tiene de humor, de interés y la manera de resolver entre risas los conflictos de sus respectivos contextos.

Ficha técnica:

Sinopsis: Serie de TV (2022-). 3 temporadas. Eliseo, el encargado de un edificio de clase media alta, hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión. El edificio es un universo cuyo ecosistema tiene su dinámica y normas específicas y Eliseo conoce todas a la perfección. Allí vive, trabaja y absorbe hasta el último detalle de la vida de sus habitantes. Pero, debajo de su apariencia servicial y obsecuente, oculta un talento para manipularlos.