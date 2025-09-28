Tzu Chi realizó jornadas educativas y de salud

La Fundación Budista Tzu Chi de Taiwán en República Dominicana realizó importantes actividades en el sector Villa Hermosa, La Romana, con el propósito de apoyar a la niñez y a las comunidades más vulnerables.

El viernes 19 de septiembre fue la entrega de uniformes y útiles escolares a los estudiantes de los Centros Educativos Tzu Chi, iniciativa que busca garantizar mejores condiciones para el aprendizaje y aliviar la carga económica de las familias.

Mientras que el sábado 20 se llevó a cabo un operativo médico en la Escuela Primaria Tzu Chi, donde se ofrecieron consultas de medicina general, ginecología, cardiología, pediatría, oftalmología, medicina familiar, odontología, sicología y otros servicios básicos de salud, además de la entrega de medicamentos esenciales. En esta jornada, un total de 291 pacientes recibieron atención médica y 68 adultos y niños fueron tratados por diversos problemas dentales, además de recibir productos para la higiene dental.

Con estas acciones, Tzu Chi reafirma su compromiso de servir con compasión y amor al prójimo, llevando esperanza y apoyo a quienes más lo requieren, por lo que muchos voluntarios de diferentes regiones del país se unieron a estas jornadas y así confirmaron su espíritu solidario con el necesitado.

Evento resumen

Con cientos de invitados de diversas regiones, colaboradores y miembros de Tzu Chi, vienen participando en infinidad de actividades en favor de los más necesitados. Como colofón de estas actividades se efectuó el pasado domingo un encuentro donde se pasó balance al legado de la Fundación Tzu Chi en la República Dominicana en el cual participaron representanes claves de distintos organismos, sectores y comunidades que colaboran sistemáticamente con Tzu Chi.

Para información acerca Fundación Tzu Chi de Taiwán, favor visitar:

🌐 https://tzuchi.us/es 📷 @tzuchird