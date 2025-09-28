Recomendación para ver en comunidad: Bonhoeffer: pastor, espía y asesino

La primera vez que escuhé hablar de la obra del teólogo lutherano alemán Dietrich Bonhoeffer fue a través de Rodrigo Guerra, que actualmente es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. En realidad, no recuerdo del todo sobre lo que hablaba el profesor mexicano, pero sí me gustó la forma en la que nos recomendaba leer a Bonhoeffer. De aquello han pasado cinco años, y cuando leí que existía una película sobre esa figura cristiana que se enfrentó al nazismo, corrí a buscarla, y no me decepcionó.

Debo decir que accedí al largometraje sin haber leído al teólogo alemán. Por eso no puedo juzgar la veracidad de las acciones que los guionistas le adjudican. Como expectador y estudioso del pensamiento religioso, recomiendo la escena en la que a Bonhoeffer se le obliga a compartir celda con el doctor Sigmund Rascher, un notorio oficial de las SS que perpetró horribles experimentos médicos en seres humanos vivos antes de enfrentarse al líder de las SS, Heinrich Himmler, y ser encarcelado en Buchenwald. Rasher le dice que la oscuridad y el mal tienen la última palabra en el mundo y el pastor lutherano le responde con una frase lapidaria cuando afirma: “Tu época terminó hace mucho tiempo, cuando la luz entró en el mundo. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido”.

La vida del pastor lutherano me recordó al Papa Francisco por sus gestos concretos. Sin hacerles spoiler, sé que a los que vivimos el todos, todos, todos del sumo pontífice argentino, comprenderemos bien la escena de la celebración que Bonhoeffer preside junto a otros prisioneros el día antes de ser ahorcado y la forma en la que invita a compartir el pan de la eucaristía a uno de los oficiales de la SS que estaba observando. Entre los rasgos distintivos de la obra sobresale que muestra una teología encarnada que pasa de forma constante de la teoría a la praxis.

La puesta en escenaforma artística es excelente, pues la ropael vestuario y escenarios la escenografía son fieles al contextos de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Creo que la película dialoga con la realidad, pues trata de hacer pimerear el tema de los excluidos; y no solo en Europa, sino también en esa sociedad civil americana supremacista que desprecia al diferente por su color de piel o posición ideológica. Los diálogos de Bonhoeffer con la comunidad negra cristiana de Nueva York son exquisitos.

Luego de culminar el filme, me descargué varios de los libros de Bonhoeffer y pretendo leer alguno en el mes de octubre. Mientras, aprovecho para impulsar su legado y que se pueda apreciar esta película cintaen espacios comunitarios o entre amigos, ya que aborda varios temas humanos y espirituales que serían materia prima de primera para un rico debates ilustrativos.