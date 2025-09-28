El primer cine de América

En el mapa afectivo de mi Santo Domingo, el Cine Triple ocupaba un lugar singular, un vértice de asombro entre las salas que poblaron mi infancia y juventud.

Fue allí, entre risas contagiosas, susurros de asombro y alguna que otra travesura de muchacho, donde probé por primera vez la cocaleca. Ese popcorn dorado que se adhería obstinadamente a los dientes, pero cuyo sabor era pura aventura.

Era distinto a todo lo conocido. No tenía la elegancia recatada del Olimpia, el bullicio familiar del San Carlos de las matinés infantiles, la distinción sobria del Elite ni la solemnidad del Independencia. El Triple era otra cosa, un templo de modernidad que nos anunciaba que el futuro del cine no yacía en la majestuosidad de una sola pantalla, sino en el vértigo de la multiplicidad.

Era el futuro mismo encarnado en concreto. La primera multisala de Latinoamérica, un concepto tan radicalmente gringo que parecía una nave espacial posada en el Malecón. Una primicia en la tierra de las primicias del Nuevo Mundo, donde la magia del cine se multiplicaba por tres y el tiempo se disolvía en la penumbra de sus triple salas.

Cada una de ellas, cultivaba su propia personalidad, tres pantallas que abrían tres universos divergentes a los que podías asomarte en una sola tarde. Una ofrecía dramas lacrimógenos que nublaban de emoción los ojos de las señoras; otra, comedias desbordadas que arrancaban carcajadas colectivas; y la tercera, un refugio para filmes indescriptibles que se me quedaban grabados a fuego y me tenían pensando durante días.

Hoy, cuando vuelvo a Santo Domingo y recorro el Malecón —allí donde quedaba, si es que aún queda algo—, siento el eco vibrante de aquellas tardes perdidas. El estreno estruendoso de “La Guerra de las Galaxias” (George Lucas, 1977), el terror visceral de “Tiburón” (Steven Spielberg, 1975), las butacas que literalmente temblaban con “Terremoto” (Mark Robson, 1974) y, años después, la epopeya solemne de “El Último Emperador” (Bernardo Bertolucci, 1987).

Al recordarlo, comprendo que aquel cine, más que un lugar de entretenimiento; condensaba el espíritu de una ciudad que aprendía a soñar a lo grande, al ritmo hipnótico del celuloide y con la complicidad de un público que, mientras durara la función, creía con fe ciega que todo era posible. Sin saberlo, fuimos testigos privilegiados de una pequeña y dulce revolución que comenzó en nuestra propia esquina del mundo.