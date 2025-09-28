La nohe de los muertos vivientes

Si el miedo posee esquemas en la cual el ser humano busca su supervivencia, el terror sobreviene cuando el miedo ha superado con creces los controles del cerebro por lo cual el individuo ya no puede pensar de manera racional.

Uno de los cineastas que se labró una carrera dentro del cine de terror lo fue George Romero cuando en el 1968 estrena su filme “La noche de los muertos vivientes”. Esta película marca el inicio de una serie de filmes, series para la televisión y seguidores de este tipo de argumentos que se han considerado en cultos venerables sobre un personaje de terror inigualable: El Zombie.

La trama de este filme se desarrolla un día cualquiera en las puertas de un cementerio donde van despertando desde la ultratumba muertos que han vuelto a la vida; pero de una manera muy especial dado que lo único que le llama la atención es devorar con hambre insaciable a otros seres humanos.

La película posee ese desarrollo constante y lo único que queda es tratar de sobrevivir a costa de lo que sea de estos denominados zombies que habría que volverlo a matar; pero con un disparo en la cabeza sino seguiría en constante movimiento.

Esta película de culto su director lo que quiso plasmar es el egoísmo y el miedo como punto de partida que nos vemos envuelto ante situaciones desconocidas y de terror constante. Es lo que hace que nos comportemos de una manera irracional con la única finalidad de tratar de sobrevivir. Es decir, ante situaciones inusuales el ser humano puede ser solidario; pero nos surgen sentimientos encontrados si de ello depende mi supervivencia y lo haría a costa de lo que sea.

Este personaje que surge: “El zombie” fue usado para el desarrollo de películas que fue atrayendo a un público selecto de este tipo de género que le cautivó por completo. No solamente este personaje aparece en filmes y series para la televisión, sino, que en 1983 Michael Jackson en su videoclip sobre su tema musical “Thriller” usa este personaje de terror resultando un éxito total en el mundo donde el zombie es la figura principal.

Y es que el miedo a su máxima expresión (el terror) va creando en el espectador esa angustia y ansiedad que lo va arrastrando en sus asientos para vivir dos horas escalofriantes. Es por ello, que el director George Romero maestro de este género, hizo incorporaciones de elementos propios de este tipo de criaturas que le hicieron parte de la cultura popular.

En fin, esta película no necesita grandes análisis porque la misma tiene solamente un interés, y es el de crear miedo y terror. Lo consigue a grandes rasgos con un personaje con características muy inusuales. Así que sí usted es amante de este tipo de género, ahí tienen un plato fuerte sobre una película de culto que sirvió de plataforma para las realizaciones de otros filmes tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo.

Aquí les dejo una lista de 10 grandes películas sobre este género.

1) “Zombie” (1978) de George Romero

2) “Zombies Party” (2004) de Edgar Wright.

3) “Tren a Busan” (2016) de Yeon Sang – Ho.

4) “28 días después” (2002) de Danny Boyle

5) “Amanecer de los muertos” (2004) de Zack Snyder

6) “One cut of the dead (2017) de Shinichiró Ueda

7) “Zombieland” (2009) de Ruben Fleisher

8) “Guerra mundial Z” (2013) de Marc Forster

9) “Resident Evil” (2002) de Paul W. Anderson

10) “Los hambrientos” (2017) de Robin Aubert

Curiosidades

1) “La noche de los muertos vivientes” ha sido identificada como la responsable de establecer las bases del arquetipo zombi en la cultura popular a partir de los años 60 y su influencia ha sido notable tanto en otros filmes como en serie para la televisión. Por ejemplo, “The Walking Dead”.

2) El rodaje comenzó en junio de 1967 y duró cerca de nueve meses. Las escenas fueron filmadas en un área rural en el estado de Pensilvania.

3) El filme fue rodado en blanco y negro, con una película de 35 mm. Los efectos especiales estuvieron limitados por el presupuesto: la sangre falsa, por ejemplo, consistió en sirope de chocolate. Se utilizaron además entrañas de oveja en las escenas donde los zombis comen carne humana.

4) La película tuvo un presupuesto de cien mil dólares, sin embargo, la misma tuvo una recaudación por encima de los treinta millones de dólares multiplicando en 300 veces lo invertido.

5) En 1999, la película fue considerada "cultural, histórica o estéticamente significativa" por la Biblioteca del Congreso y seleccionada para su conservación en el National Film Registry.

Ficha Técnica:

Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Nombre Original: Night of the Living Dead

Año: 1968

Duración: 96 M

‘ George Romero: Cineasta estadounidense que logró éxito con películas de terror con argumento sobre muertos vivientes.