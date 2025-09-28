Los libros y la Feria

Aún conservo el primer libro que compré en una Feria Internacional del Libro Santo Domingo, uno que según dicen es un bestseller dominicano y que enfrentó a su autor con el poder.

Tenía 17 años. En ese entonces la Feria se realizaba en el parque Iberoamericano, donde una vez estuvo el zoológico de la ciudad. Mis amigas y yo caminábamos sin mucho rumbo, viendo esto y aquello. El presupuesto para comprar algo no era mucho. Me detenía de vez en cuando a observar libros, pero me di cuenta pronto que no podía costear algunos textos que me interesaban.

Mientras miraba chucherías y pulseras (pukas) me fijé en un espacio de venta de libros poco llamativo. Me acerqué y me detuve en una imagen conocida en una portada de un libro. Una cruz proyectada en un fondo negro. Era la cruz que había visto desde hace varios años iluminar el cielo de noche, usualmente cuando en la casa de mi abuelo, donde viví unos cuatro años, no había energía eléctrica. La ilusión lumínica era producida por el Faro a Colón, esa edificación gigante y gris, en forma de cruz, que había sido inaugurada en 1992 para el quinto centenario del “descubrimiento” de América con la presencia de Juan Pablo II. Hubo protestas por su inauguración. Creo que hubo muertos en esas protestas. Para que se viera más bonito, ocultaron las casas no tan bonitas que estaban en sus cercanías detrás de unos muros de piedra con cruces negras. Se le llamó “el muro de la vergüenza”.

Pero este cuento no va del Faro a Colón, sino del primer libro que compré en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Ver esa cruz iluminada en el fondo negro fue el primer gancho. El segundo fue leer el título de la obra. “Los que falsificaron la firma de Dios”. Su autor, Viriato Sención.

- ¿Cuánto cuesta?

- Cincuenta pesos.

Reviso mi pequeña cartera. Es lo que me queda, cincuenta pesos. Lo compré.

Había escuchado hablar del libro en algún lugar. Desconocía toda la controversia detrás de él. Luego de leerlo, entendí las molestias alrededor de su historia, la de los seminaristas, la del doctor Ramos y su General, la del gallo que canta al final y da la bienvenida a un nuevo siglo.

La obra ganó el Premio Nacional de Novela en 1992, premio que le fue negado por el gobierno. La razón: el doctor Ramos era un espejo del doctor (Joaquín) Balaguer, entonces presidente de la República (con 86 años y totalmente ciego). Toda la crítica política y social de la novela era una especie de imagen devuelta a un mandatario que había estado gravitando en el poder desde su presidencia títere durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, de quien también fue secretario de Educación.

En esa época de nulo acceso a internet, la curiosidad por saber sobre Sención desapareció pronto. Años después volví a leer su libro. En el 2012 en enteré de su muerte. Tenía años viviendo en Estados Unidos. Buscando información sobre él encontré un blog de su autoría, con pocas entradas, que aún sigue en línea. En uno de los pocos post que publicó en ese espacio, dice sobre su novela, al recordar su publicación en 2010: “Hace dieciocho años gobernaban sobre la República Dominicana los que falsificaron la firma de Dios; durante siglos se han adueñado del país los que falsificaron la firma de Dios y hoy, como nunca antes, se han ensañado sobre todo el territorio nacional una “galería de cáfilas” corruptos, que al igual que los peores dominicanos han falsificado la firma de Dios”.

Tomo su libro de mi librero y lo hojeo. La edición que tengo es de 1993. Tiene escrito a lápiz, en la esquina superior derecha de su primera hoja luego de la portada (que se llama guarda) y que está en blanco, lo que pagué por él: “Neto 50”. En esa misma hoja, en su centro, y con lapicero, escribí lo siguiente: “Pertenece a Argénida Vanessa Romero del Rosario”.

Pertenecer. Un libro conquistado.

***

He comprado muchos libros en las distintas ediciones de la Feria del Libro de Santo Domingo desde el de Viriato Sención. La he disfrutado, la he criticado, la he caminado en el Parque Iberoamericano, en la Plaza de la Cultura, en la Ciudad Colonial (donde espero que nunca la vuelvan a llevar). Recuerdo de ella lo mejor, como la conferencia de Carlos Fuentes; escuchar a Juan Gelman leer sus poemas; entrar a un recital del chileno Raúl Zurita sin saber quién era él; y anotar para escribir una crónica sobre una actividad media secreta que hizo Mario Vargas Llosa, en el año que le dieron el Premio Pedro Henríquez Ureña y se sumaban protestas por su presencia en el país (contrario a otros lugares, aquí lo rechazó la derecha ideológica por su posición ante la sentencia que desnacionalizó a miles de descendientes haitianos).

También recuerdo lo no tan mejor, como la tarima con bailarinas y música alta de Telemicro junto al Teatro Nacional; el plagio del anuncio de televisión de la FILSD en 2012; la entrega retrasada de premios; el año en que la convirtieron en marca país gastronómica; y cuando se la dedicaron a El Vaticano.

Aún me preguntó el porqué, fuera de Gioconda Belli en 2023, las escritoras latinoamericana no parecen ser parte central de la “cartelera” (se me puede estar escapando alguna que sí lo fue, así que puede corregirme), ni el porqué siempre ha existido una gran aversión a invitar a Isabel Allende, aunque alguien me comentó que ella exige mucho para estar en los lugares en que se le invita.

***

¿Cuánto se invierte en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo?

Desde 2007 me hacía la pregunta. Con los años, y gracias a los datos abiertos del Gobierno, pues la respuesta no fue tan difícil de responder.

El ejercicio no es tan simple, pero revisando los presupuestos generales de la Nación, desde 2019, hay una idea más exacta. En ese año, que la mudaron a la Ciudad Colonial, se gastaron RD$ 78,993,449.80. El año siguiente, el de la pandemia, se hizo virtual, así que el gasto fue mínimo, menos de tres millones de pesos. En 2021 no se realizó, pero en el presupuesto ejecutado hay una partida de RD$ 19,899,393.70 invertida en la Feria Internacional del Libro. En el año 2022, cuando volvió a la Ciudad Colonial (nunca lo vuelvan a hacer, por favor) se gastaron RD$ 60,461,154.60.

A partir de 2023, el desglose de presupuesto cambió. Donde antes se especificaba lo designado y lo ejecutado para la FILSD y para las ferias regionales y en el exterior del libro, se pasó a una sola nomenclatura: Ferias del Libro. Ese año se presupuestó RD$ 49,800,495 para este renglón, pero se ejecutaron RD$ 213,818,216.30. Un gran aumento que se responde en la modificación que se le hizo a la Ley de Presupuesto ese año, en que se quitaron fondos asignados a otros ministerios, como los de Educación, Trabajo y Turismo, para reasignarlos a otros ministerios. De este quitar aquí para poner allá, a Cultura le tocó un aumento de RD$340,550,000 en su presupuesto general, que al parecer fue usado en gran parte para aumentar la inversión en las “Ferias”.

Aún en la web de la Dirección General de Presupuesto no hay información sobre lo ejecutado en año pasado, pero en 2024 se asignó a las “Ferias del Libro” RD$ 49,800,495 y este 2025 lo asignado fue de RD$ 180,000,000.

Me disculpan el texto tan numeral y frío, pero así es el dinero.

***

¿Cuántos libros se publican en República Dominicana?

Otra vez les cito números. De acuerdo con el número de ISBN (Internacional Standard Book) registrados en República Dominicana, que es un código único de identificación para cada libro publicado, del 2018 hasta julio de 2025 se han publicado 15,159 libros. De estos, 2,842 son digitales y 12,317 de manera impresa. Estos datos, publicados en los datos abiertos de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, incluyen todos los textos escolares. También muchos de los impresos suman su par digital.

***

¿Cuántas librerías hay en Santo Domingo?

Copio varios párrafos de un reportaje que escribí en 2023.

“En la actualidad, y luego de recorrer el centro urbano de Santo Domingo, tres establecimientos podrían ser catalogados como librerías generalistas (con venta de libros de diversos géneros): Cuesta Libros, Mamey Librería Caribeña y La Trinitaria. Mención le cabe al proyecto SDQ Lee, que comenzó vendiendo libros en línea y hoy en día tiene espacios de venta e intercambio de libros en dos plazas comerciales, con otro en la ciudad de Santiago”.

A esta lista debo agregar “Liber Books”, ubicada en el sótano de Almacenes Unidos de la avenida Sarasota.

“Fuera de ese pequeño planeta, con satélites dispersos en supermercados y papelerías, y del medio centenar de casetas en el Paseo de la Lectura del Parque Enriquillo -con libros nuevos y usados- la cultura libresca es escasa”.

También anoté en ese reportaje que, “la cantidad de librerías desaparecidas en Santo Domingo en los últimos 50 años sobrepasan las treinta, entre ellas Medina, Thesaurus, Amengual y Mateca. En esta última librería, en diciembre de 2013, el entonces ministro de Cultura, Antonio Rodríguez, realizó un encuentro con libreros y solicitó la entrega de un informe con sus preocupaciones e inquietudes para ser estudiadas y gestionar las soluciones pertinentes. Dos años después, la librería Mateca cerró de manera definitiva”.

***

Ustedes, ¿dónde compran sus libros? ¿Leen en digital? ¿Leen libros?

***

El último párrafo de la novela de Viriato Sención.

“Quien le respondió fue el gallo. Su canto parecía venir, multiplicado, desde todos los ángulos. El doctor Mario Ramos extendió los brazos y se puso a girar sobre sí mismo. No podía ver a un metro de sus pies, el cuerpo tendido del general Elermoso; tampoco las sombras de los muertos, las cuales penetraban al jardín desde la calle. Allá, como en otro mundo, las campanas de bronce seguían tocando; llegaban como un eco lejano, fúnebre. Amanecía. El Siglo XXI estrenaba sus primeros rayos de sol”.