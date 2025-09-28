El Éxito de Aquellos que Leen, de Vanessa Morales Castillo

Siempre he creído en la utilidad libresca. Toda obra impresa es importante. No importa la fama de su autor ni la relevancia de la editorial que lo dio a conocer.

Un consejo, una anécdota valiosa o una frase bien habida tal vez sean elementos suficientes para llamar la atención del lector más exigente.

Hoy los libros carecen del encanto de otros tiempos. Hay “escritores oficiales” a los que debemos leer aunque no nos digan nada. Y también vivimos de mucha desinformación por la ausencia de una crítica seria y sistemática.

Nuestra sociedad se las trae. Las apariencias a veces determinan el valor de una obra literaria. Aquí, las relaciones sociales importan más que un libro. Hay nombres de autores “sagrados”, de esos que se impulsan sin leerlos, escriban lo que escriban.

Pero si un “desconocido” que se atreve a publicar, ni lo mencionan. Solo sus amigos se encargan de aplaudir y adquirir los pocos ejemplares que salen al mercado. O se regalan.

Al siguiente día, todo queda en el olvido, mientras algunos lamentan no poder conocer al nuevo autor. Este acto de publicar debía ser importante, pero nuestro medio cultural no está lo suficientemente preparado para asimilar el placer de aplaudir la salida de una nueva obra literaria.

Escribo esto porque el pasado sábado 20 de septiembre, se celebró el lanzamiento del libro “El Éxito de Aquellos que Leen”, de la autora Vanessa Morales Castillo, en una actividad íntima conformada por familiares, amigos e invitados (LB).

Vanessa Morales Castillo, reconocida petromacorisana, es una apasionada de la lectura y educadora por vocación que ha dedicado su vida a compartir el poder transformador de los libros. Es fundadora de “El armario de los Libros”, un espacio creado como refugio inspirador donde lectores de todas las edades encuentran la oportunidad de aprender, crecer y deleitarse con la magia de las historias.

Ella es Ingeniera Industrial y egresada de la Universidad Central del Este (UCE), así como de la Escuela de Autores, “Morales Castillo”

Ha combinado su formación profesional con su amor por la literatura, convirtiéndose en una guía que inspira a aprovechar al máximo el hábito de la lectura.

Durante la actividad, se desarrolló un panel de análisis y reflexión en el que participaron Raquel Castillo, Inmaculada Rojas, y el reverendo Paul Ramírez. Los panelistas compartieron resaltaron la importancia de contar con guías de lectura, el valor del conocimiento y el poder transformador de los libros. Asimismo, coincidieron en destacar que “El Éxito de Aquellos que Leen” es un texto imprescindible que toda persona debe tener en su biblioteca personal.

La autora, Morales Castillo, ofreció palabras de agradecimiento y compartió cómo nació su deseo de escribir un libro que no solo recogiera sus experiencias, sino que también sirviera como inspiración y guía para los lectores.

La obra, compuesta por seis capítulos, conduce a un viaje en el que las historias se transforman y los personajes van definiendo su identidad, reflejando de manera íntima y auténtica cómo la lectura puede convertirse en una herramienta poderosa para la transformación personal.

Con el lanzamiento de “El Éxito de Aquellos que Leen” la autora presenta una propuesta literaria que inspira, motiva y confirma que leer es una llave para abrir nuevas oportunidades de crecimiento y cambio.