Poesía

Curriculum vitae

Avatar del Homero Pumarol
Homero PumarolSanto Domingo, RD
  • Con toda la certeza de la soledad
  • y la persistencia de algo de memoria
  • recorro muy azules tardes
  • a pasos sedientos y embusteros
  • que repiten una y otra vez
  • que no, que no, que no,
  • que no hace tanto calor.
  • Recorro calles hasta el malecón
  • aradas por políticos como bueyes de carga,
  • entonces me amarro al obelisco hembra,
  • para mí lo construyeron hace tantos años,
  • no vaya a ser que me quieran llevar con ellos.
  • Sueños de sal y cuatro hermosas hermanas
  • de una más hermosa madre
  • mi curriculum vitae validan.
  • Una pensión peleada casi al puño
  • por un accidente real
  • del que casi termino de sanar
  • y al que sobrevivieron también todos mis dientes,
  • mantienen a punto mi inspiración.
  • He escrito algunos poemas malapalabrosos
  • que nunca parecen poemas
  • y en algunas librerías me señalan
  • como adicto cafetero.
  • Me gusta soñar que es mía esta ciudad
  • como a todoelmundo digo con orgullo,
  • pero de pronto escucho al mar crecer
  • como una creciente chercha en asomo
  • y despierto al otro día escuchando
  • por las ventanas
  • ‘Le compramos todo lo que sea viejo”.
