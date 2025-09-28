Poesía
Curriculum vitae
- Con toda la certeza de la soledad
- y la persistencia de algo de memoria
- recorro muy azules tardes
- a pasos sedientos y embusteros
- que repiten una y otra vez
- que no, que no, que no,
- que no hace tanto calor.
- Recorro calles hasta el malecón
- aradas por políticos como bueyes de carga,
- entonces me amarro al obelisco hembra,
- para mí lo construyeron hace tantos años,
- no vaya a ser que me quieran llevar con ellos.
- Sueños de sal y cuatro hermosas hermanas
- de una más hermosa madre
- mi curriculum vitae validan.
- Una pensión peleada casi al puño
- por un accidente real
- del que casi termino de sanar
- y al que sobrevivieron también todos mis dientes,
- mantienen a punto mi inspiración.
- He escrito algunos poemas malapalabrosos
- que nunca parecen poemas
- y en algunas librerías me señalan
- como adicto cafetero.
- Me gusta soñar que es mía esta ciudad
- como a todoelmundo digo con orgullo,
- pero de pronto escucho al mar crecer
- como una creciente chercha en asomo
- y despierto al otro día escuchando
- por las ventanas
- ‘Le compramos todo lo que sea viejo”.