Célebres rivales y valiosas experiencias

Todo jugador recuerda con orgullo los rivales más prestigiosos que algún día enfrentó, no importa su nivel para guardar eterna admiración por los Maestros que fraternalmente estuvieron frente al tablero; consideran esas oportunidades como un honor y un privilegio la suerte que le brindó en su camino de ajedrecista.

Personalmente puedo afirmar eso al cabo de 60 años de carrera como jugador, formado en la Cuba de José Raúl Capablanca, con continuidad en mi segunda patria, la República Dominicana donde he residido casi la mitad de mis años.

Y aunque en ambos países hermanos siempre he estado vinculado al ajedrez, también he disfrutado de mi condición de Economista alrededor de 10 años en cada uno de ellos. Pero como ha pasado con otros ajedrecistas, la pasión por el Ajedrez superó la querencia por la profesión.

Y la pasión convierte la memoria en hechos positivos, en este caso recordando algunos rivales dignos de admirar por su nivel de juego y que tuve la dicha de conocerlos tablero por medio.

Entre ellos y en primerísimo lugar, al excampeón Mundial Vasili Vasílievich Smyslov, quien fue uno de los jugadores más fuertes del mundo durante muchos años, ganando un gran número de torneos y que en 1984 batió todos los récords de longevidad deportiva (quizás E. Lasker y V. Korchnoi puedan comparársele en este aspecto) al enfrentarse a Gary Kasparov en la final de Candidatos al título mundial con 63 años.

Y en el mismo evento donde jugué con Smyslov (Capablanca in memoriam de 1973), aparecen los nombres del fuerte jugador alemán Wolfgang Uhlmann, el ajedrecista más exitoso de su país, que intervino en el Torneo de Candidatos al título mundial en 1971; durante su carrera, ganó el Campeonato de Alemania Oriental 11 veces. También al reconocido Gran Maestro de Holanda, Jan Hein Donner, y al Campeón soviético de 1971, el GM Vladimir Savón, integrante del equipo de la URSS a la Olimpíada mundial de 1972 en Skopje, Yugoslavia.

Otros reconocidos rivales fueron los Grandes Maestros Zoltán Ribli, de Hungría, que fue dos veces Candidato al Campeonato del Mundo, tres veces Campeón de su país y miembro de la selección de nacional en doce Olimpiadas mundiales.

Asimismo, a los Grandes Maestros Rafael Artemovich Vaganian (URSS / Armenia) y Eugenio Torre de Filipinas.

Vaganian logró el título de Gran Maestro en 1971 a los 19 años y quedó cuarto en el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez de 1971, que ganó el suizo Werner Hug. (Evento donde perdí con Ribli, derrota y tablas con Torre y triunfo sobre Vaganian). Fue dos veces candidato al Campeonato mundial (1986 y 1988). Ha ganado medallas en competiciones por equipos, representando a la Unión Soviética y luego a Armenia en las Olimpíadas mundiales.

Eugenio Torre a los 22 años, se convirtió en el primer asiático en lograr el título de Gran Maestro, al ganar la medalla de plata en la Olimpíada mundial de Niza en 1974 y es considerado el jugador de ajedrez más fuerte que produjo Filipinas durante las décadas; representó a su país en el tablero 1 en diecisiete Olimpíadas de Ajedrez.

En 1982 clasificó al torneo de Candidatos al Campeonato mundial de ajedrez, donde perdió ante Ribli. Fue el segundo de Bobby Fischer en el encuentro de 1992 contra Boris Spassky en Yugoslavia.

Otros legendarios rivales fueron los Grandes Maestros, Ulf Andersson de Suecia, que, en su mejor momento, alcanzó el número cuatro en la lista de clasificación de la FIDE y Borislav Ivkov, de Yugoslavia, primer Campeón del Mundo Juvenil, en el Torneo que se disputó en Birmingham en 1951. Fue Candidato al Campeonato mundial en 1965 y participó en cuatro torneos interzonales; representó a su país 12 veces en competiciones olímpicas y seis veces en Campeonatos Europeos por Equipos. Un verdadero titán del Juego Ciencia.

Imposible olvidar a un rival especial: la Campeona del Mundo Maia Chiburdanidze entre los años 1978-91, con la cual sufrí una derrota en el Internacional de Radio Rebelde de La Habana en 1985. Ella fue la inspiradora del equipo de la Unión Soviética que dominó las Olimpíadas femeninas de los años 1980 y cuando Georgia consiguió la independencia de la Unión Soviética, jugó de primer tablero para el nuevo equipo nacional de Georgia que ganó tres medallas de oro, en 1992, 1994 y 1996. Una distinguida adversaria.

En años más recientes y representando a República Dominicana en la Olimpíada Mundial de Estambul 2012, tuve el honor de jugar con el Gran Maestro de Ucrania/Rusia, Serguei Karjakin, en su momento el GM más joven del mundo. En julio de 2012, ganó el Campeonato mundial de Ajedrez Rápido, un punto por delante del número uno del mundo, el GM Magnus Carlsen.

Serguei es un jugador sumamente exitoso, que, en marzo de 2016, ganó el Torneo de Candidatos y se clasificó para disputar el match contra Carlsen por el título mundial de Ajedrez y que luego de empatar el match en las partidas clásicas a 6 puntos, perdió en el desempate de blitz.

Los distinguidos Maestros nombrados, abusando de la frágil memoria, constituyen una fuente de experiencias maravillosas y ha sido una gran suerte haber podido enfrentarlos fraternalmente con los trebejos de ambos disfrutando del juego. Se pudieran mencionar decenas de excelentes jugadores; como no recordar las charlas que Mijail Botvinnik y Lev Polugaesvsky nos ofrecieron en el Club Central de Moscú en el verano de 1972 a un grupo de jóvenes ajedrecistas cubanos invitados por la Federación Soviética de Ajedrez.

Son acontecimientos que solo siendo partícipe de los mismos se puede apreciar en su total grandeza y los mismos contribuyeron al enriquecimiento de valiosas experiencias en el prolongado y hermoso andar de 6 décadas por el mundo del Juego Ciencia.