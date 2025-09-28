«84, Charing Cross Road», el reflejo de una vida rodeada de libros

«Personalmente, creo que no hay nada menos sacrosanto que un mal libro e incluso uno mediocre» (pág. 76)*.

En 1971 la escritora Helene Hanff viajó a Londres. Fue un viaje ansiado durante décadas que no pudo efectuar hasta ese momento. Un viaje al que llegó demasiado tarde porque para entonces, su buen amigo Frank Doel había fallecido un par de años antes (1969) y la librería en la que compraba libros desde hacía más de veinte años (Mark & Co.) había cerrado sus puertas poco tiempo atrás. En cualquier caso, fue hasta el lugar donde durante tanto tiempo se localizó la librería, para encontrarse un edificio vacío. Los años eran imperdonables (uno de los propietarios también había fallecido), el mundo había cambiado, la vida empezó a ir demasiado deprisa y aquel negocio ya no podía tener continuidad. En la actualidad, en esa misma localización, se sitúa una franquicia de comida rápida y de todo aquello queda la dirección, una placa como recuerdo, y el libro, como evidencia de una amistad que giraba en torno al amor por los libros y la literatura.

En el momento de su visita a Londres, la escritora neoyorquina había cosechado un inesperado éxito: después de toda una vida escribiendo dramas y dando forma a su carrera literaria, paradójicamente fueron sus cartas las que terminarían por darla a conocer. Aquella colección de cartas en formato libro (y más tarde como obra de teatro y como largometraje) se titularía con el número de la calle donde se situaba la librería de donde sacó tantos libros para su biblioteca personal: «84, Charing Cross Road» que se publicaría originalmente en 1970.

Hanff, que nació en Filadelfia, Pensilvania, en 1916, se trasladó bastante joven a Nueva York, gracias a una beca que le permitió iniciarse en la dramaturgia. Al principio le fue bien, aunque por poco tiempo. Siguió escribiendo dramaturgia toda su vida, aunque nunca lograría que le produjeran sus obras. Se mantuvo gracias a la escritura de guiones para la televisión, y pasaría en la ciudad el resto de su vida hasta su fallecimiento en 1997.

«Digamos que soy una escritora pobre amante de los libros antiguos y que los que deseo son imposibles de encontrar aquí salvo en ediciones raras y carísimas» (pág. 9)*.

Después de ver un anuncio en un periódico, escribió a la librería Mark & Co. solicitando algunos libros. Su peculiar tono, cierta excentricidad, un fino humor y su gran corazón (les enviaba cajas de comida durante el racionamiento en Reino Unido) conquistó a los empleados de la librería, quienes a través de cartas cada vez más personales, expresaban su amistad y su deseos de conocerla en persona.

.

La obra engloba veinte años de correspondencia en apenas un centenar de páginas. A estas misivas le acompaña un epílogo donde se habla de su publicación y del inesperado éxito cosechado. La correspondencia gira en torno a los libros, esta es la temática principal, pero pronto nos adentramos en otros muchos temas, porque al mismo tiempo, en la obra se refleja la amistad, la frustración, la solidaridad, el efecto de las decisiones que tomamos en esta vida y sobre todo refleja el paso del tiempo. Porque la vida se va, se va a gran velocidad mientras andamos demasiado enfrascados en incontables asuntos triviales. A medida que transcurren los años, el viaje a Londres se fue postergando por diversas razones: la pobreza, un traslado, la necesidad de intervenciones dentales… una serie de sucesos que aplazan año tras año el ansiado viaje y que, al final, terminan por hacerlo viable únicamente cuando ya es demasiado tarde. Demasiado tarde para conocer la librería, demasiado tarde para conocer en persona a su amigo Doel y a otros que, con el tiempo, ya habían fallecido o se habían marchado. Aunque por supuesto, al menos, pudo viajar hasta allí y conocer a algunos de ellos (a la propia familia de Doel) y conocer Londres (ciudad que al final terminó visitando varias veces).

Esta correspondencia terminó publicándose por una serie de casualidades. Iba a publicar algo al respecto en un medio de comunicación pero en ningún momento ella había pensado en publicar las cartas en formato libro, e incluso, cuando le propusieron hacerlo, pensó que era una mala idea, que aquello no daba para un libro. Pero vaya si lo dio, y para un telefilme, para una película y para una obra de teatro que llevó a escena aquello que nunca tuvo esa intención. De hecho, al estrenarse la obra, Helene diría en una entrevista: «He pasado veinte años escribiendo piezas teatrales que nadie ha querido producir nunca, y he aquí que, en el momento en el que estoy a punto de retirarme, alguien crea de pronto un espectáculo sobre una correspondencia que inicié hace ahora treinta años» (pág. 125)*.

La autora, ya retirada, continuó subsistiendo humildemente gracias a los derechos de autor que le otorgó la obra, en su estudió en Nueva York, frente a estanterías repletas de fabulosas ediciones de grandes libros que acumuló a lo largo de su vida. Finalmente, falleció en una residencia de Manhattan.

«Parece tan nuevo y tan flamante como si nadie lo hubiera hojeado nunca, pero alguien lo ha leído: se abre espontáneamente por sus pasajes más bellos, y el fantasma de su anterior propietario me señala párrafos que jamás he leído antes» (pág. 77)*.

* H. Hanff, «84, Charing Cross Road». 2002. Traducido por Javier Calzada. Editorial Anagrama.