Lo repito. Una buena película solo requiere tres requisitos: un buen guion, un buen guion y un buen guion. Lo demás responde a la mirada personal del director y de su equipo técnico.

El filme sur coreano “Silenced” (2011) posee ese ingrediente tan reverdecido, el guion. Su vigencia no se pone en duda.Explora hasta la saciedad el tema de los abusos sexuales a menores discapacitados. Posee efectos visuales bastante equilibrados y actuaciones aceptables, como la de su protagonista Gong-yoo (“Train to busan”, “El juego del calamar”, etc.). Detrás de su mirada en apariencia apacible y conducta académica pulcra, esconde la rabia del maestro que va descubriendo un entramado sórdido dentro de un colegio para niños sordos.

El director, Hwang Dong-hyuk, ha armado una buena historia, y eso es algo que me importa, sin desdorar una banda sonora oportuna y sobria. La fotografía es discreta pero cumple su rol porque estamos en presencia de un guion que no admite desvíos estéticos, subtramas complicadas ni actuaciones discretas.

Los coreanos apuestan a un cine con historias de impacto, bien escritas, apoyados siempre en una cámara angular, una escenografía precisa y una banda sonora casi perfecta.

“Silenced” denuncia un mal poco común para este tipo de abuso infantil en un mundo donde las relaciones y componentas del poder permiten todo tipo de atropellos contra un sector vulnerable de la población. La cinta está inspirada en la novela del escritor Jee-young Cong, pero el guion es muy creativo. La puesta en escena huele a cine. El director supo adaptar una historia lineal y logró el equilibrio con un discurso impactante.

No caben desequilibrios, ni lloriqueos, ni finales felices. La historia posee un ritmo aceptable. Cada personaje exhibe sus cartas sin excesos. No significa que la maldad siempre se salga con la suya, sino que el filme se adhiere a una madurez detrás de una cámara, de una mirada que sabe distinguir. Es un relato duro, sin piedad sobre todo en los momentos de tensión para imponer la impunidad del poder.

El filme no aspira a recompensas. El director sigue la línea del cine coreano dedicada a denunciar los percanses de una sociedad encarada en preservar su modelo de democracia frente a la compra de conciencias.

“Silenced” es una de esas cintas para no olvidar. Todavía está en Netflix.

Ficha técnica:

País: Corea del Sur. Año: 2011. Duración: 125 minutos. Director y guion: Hwang Dong-hyuk (Novela: Jee-young Cong). Reparto: Gong Yoo, Jeong Yu-mi, Kim Hyeon-soo y Kim Ji-yeong. Sinopsis: Un profesor de una escuela de sordomudos descubre que los menores son abusados sexualmente por el personal del centro. Él, junto a una activista de derechos humanos, intentará denunciar los hechos.