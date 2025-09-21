Libro
Puertos de paso, de Alfonso Martínez Galilea
Embozado en el oficio de lector, en los avatares del librero, invisible casi de tan discreto, en apariencia incrustado en una realidad verosímil, misteriosamente clara, a veces fantasmal, el poeta aborda cara a cara, valiente y asombrado, los más insondables misterios de sí mismo, su propia identidad, su memoria, el amor, la muerte ineludible. Y su silenciosa lucidez se hace palabra que nos asalta, nos aborda, nos interroga.
Impávido o aterrado, el poeta se vuelve palabras para revelar su silencio mostrando al tiempo que él mismo es su silencio, su ineludible conciencia del tiempo, del misterio de las cosas más simples, de la belleza de la noche, de la estación, de todo lo que vive.
Discreto y lúcido, casi oculto, al cabo de los años de escritura, esta selección de poemas de Alfonso Martínez Galilea (Logroño, España, 1959) se convierte en una revelación, en una guía para entender la vida y lo que somos.
Una canción
Cuando en la medianoche te sorprendas
imaginando una canción y adviertas
que sus oscuras notas te recuerdan
los días más hermosos de nuestro amor,
no desdeñes pensar en esos días:
tiempo tendrás de acomodar tu hastío
a las cambiantes formas de la dicha.
Esa noche recuérdame contigo.
Bolero
No puedo darte nada: ni estas manos vacías
puedo darte, estas manos que trabajosamente
han buscado tus manos en la noche apagada
o en la noche encendida han buscado tus manos.
Quizá algo pueda darte... Te lo diré: mis sueños.
No siendo para ti mis sueños algo nuevo
puedo dártelos, nada me lo impide, mis sueños
–en los que tú vivías antes de conocerlos.
También te doy mi olvido. Ya no recuerdo nada.
La noche está estrellada. El mundo está dormido.
Tiendo hacia ti mis manos, mis manos sucias, vagas...
Nada te pido, nada.
Todo se apaga. Todo
se paga.
Ya no recuerdo nada.
Puertos de paso
Ay, renunciar a todo
y no poseer nada,
huésped de las apariciones,
empleado de una corporación fantasma.
Que la vida se arrastre
vaga por la profundidad de un turbio mapa
desconocido y familiar a un tiempo
de las tierras de esta comarca.
No otra ilusión. De rocas
implacables, de formas bastas
está sembrado el campo,
está sembrada la sombría casa.
Y tú celebras abismado tanta desposesión
con el despojo de las palabras.
Piensas: “Amor, no hay otra playa”.
Dices: “Y no poseer nada”.