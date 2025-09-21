UN GRAN ACTOR: ROBERT REDFORD

La genialidad se asocia a logros sin precedentes en el ramo que la persona haya incursionado en su vida, dejando como legado la excelencia de sus trabajos a las futuras generaciones. En esta semana acaba de fallecer un extraordinario actor y director cinematográfico como lo fue Robert Redford, llevándose con él, un recuerdo memorable de cada historia que nos dejó, a través de sus obras cinematográficas en las cuales trabajó, que nos han servido de acompañamiento en el crecimiento de nuestras vidas.

Robert Redford nació en la ciudad de Santa Mónica, California en 1936. Desde muy joven hizo todo tipo de actividades para ganarse la vida. En 1956 abandonó los estudios y se fue a vivir una vida de bohemio por Europa destacándose una juventud rebelde por el fallecimiento de su madre a costa de un cáncer. En ese trajín conoció a su primera esposa que lo ayudó a enderezar su vida y en el 1958 se matriculó en el Instituto Pratt de la ciudad de Nueva York para estudiar arte dramático.

A principio de los años sesenta comienza a participar como actor secundario en algunas series para la televisión hasta que en el año de 1963 participa en la obra de Broadway “Descalzo en el parque” en la cual esta obra fue la oportunidad de oro para dar el salto al cine. Es con esta obra adaptada al cine en el 1967, lo que le permitió estar en la mira del público femenino por su particularidad magnetismo en la pantalla. Este filme trabajó junto con Jane Fonda siendo el punto de partida para que un director de nombre George Roy Hill le propusiera trabajar junto a Paul Newman resultando una química extraordinaria de estos tres individuos con la película exitosa “Dos hombres y un destino” (Butch Cassidy and the Sundce Kid) del 1969.

A raíz de este éxito tanto de la crítica como comercial, estos tres artistas decidieron llevar a la gran pantalla uno de los mejores guiones que se hayan escrito, y en el 1973 estrenan una joya de la cinematografía como lo fue “El Golpe” consagrándose Robert Redford como uno de los actores más taquilleros. Es por ello, que en el mismo año se estrena junto con Barbra Streisand el filme “Nuestros años felices” (The way we were) con resultado sorprendente sobre la recaudación de la película que superaba cuatro veces lo invertido por la Columbia Pictures.

Como director, Robert Redford posee una trayectoria relevante con filmes que le valieron reconocimiento. En 1980 se inicia con la película “Gente como uno” (Ordinary People), donde obtuvo muy buenas críticas y éxito de taquilla, por lo que fue ganador del Oscar al mejor director.

En 1988 dirigió “Un lugar llamado Milagro”, una película de fantasía en la que se refleja su amor por la naturaleza y la vida rústica, pero que no tuvo un éxito significativo. En 1992 dirige “El río de la vida”, con Brad Pitt y Tom Skerritt, donde trata de la comunicación entre padres e hijos, un tema recurrente en su vida.

Posteriormente dirigió Quiz Show, que obtuvo buenas críticas, aunque escasa aceptación en taquilla, y que supuso su segunda nominación a los Óscar como director. En 1998 dirigió “El hombre que susurraba a los caballos”, basada en la novela de Nicholas Evans, y otras películas que dirigió; pero no con la calidad de las anteriores.

A comienzo de la década de los años 80’s Robert Redford creó el famoso “Festival de Sundance” donde jóvenes cineastas presentaban sus trabajos cinematográficos llegando a considerarse dicho Festival como uno de los más importante de este tipo de eventos a nivel mundial. El nombre de este Festival lo tomó del personaje de su película estrenada en el 1969.

En fin, es difícil enumerar todas las películas por espacio; pero es indudable que el aporte realizado por este gran actor es incalculable; ya que es imposible escribir la historia del cine sin mencionar el nombre de Robert Redford en los últimos 50 años dejando un gran legado por sus trabajos.

A continuación, un pequeño resumen de algunas de sus películas, para que esta nueva generación de cinéfilos, puedan apreciar el talento y del magnetismo de este artista para que puedan buscar sus filmes en algunas de las plataformas de canales streaming disponibles en el mercado.

Algunas de sus filmografías:

1) “La jauría humana” (The Chase) 1966

2) “Descalzo en el parque” (Barefoot in the park) 1967

3) “Dos hombres y un destino” (Butch Cassidy and the Sundace Kid) 1969

4) “Las aventuras de Jeremiah Johnson” 1972

5) “El Candidato” (The Candidate) 1972

6) “El Golpe” (The Sting) 1973

7) “Nuestros años felices” (The way we were) 1973

8) “El gran Gatsby” 1974

9) “Los tres días del Condor” 1975

10) “Todos los hombres del Presidente” 1976

11) “Un puente demasiado lejos” (A Bridge Too Far) 1977

12) “El jinete eléctrico” 1979

13) “Africa Mía” (Out of Africa) 1985

14) “Havana” 1990

15) “Una propuesta indecente” 1993