En esos momentos en que alguien pide algo o hace alguna pregunta muy sofisticada con la que nada ni nadie puede dar, todos tratan inútilmente de buscar, sin lograr encontrarlo.

Cuando buscamos eso vanamente y hasta nosotros mismos parecemos no saber bien lo que queremos y todas las personas que nos tratan de ayudar no consiguen dar con lo que deseamos, cuando nadie logra satisfacernos y persistimos reclamando, mi tía Dulcita, mi mamá o mi tía Piera, así como cualquier otra persona de San Francisco de Macorís de su generación o relacionadas con ellas, nos dirían:

-Pero ¿y qué es lo que tu quieres, el flú de Pabulo?

Pabulo era un personaje de San Francisco de Macorís. Grande y gordo que tenía un puesto de venta de empanadas y que como decía mi tío José, comía “baisa” y de vicio, comía y comía y comía en serio, y de relajo también.

Mi mamá lo describe así: -Físicamente era un “motro” (conservo adrede su pronunciación, porque me parece que expresa mejor lo particular de la monstruosidad de Pabulo).

Mi tía Dulcita para abundar recalca:

-Muchacho, tu no te imaginas, era exageradamente gordo y grande, como 300 libras en una sola persona, y cuidao. Era una persona bonachooooona, todo lo que pedía en la vida era comer. Las empanadas que vendía eran sabrosas. Entonces imagínate, una persona que quiere el flú de Pabulo está pidiendo lo imposible.

Es una expresión que he escuchado desde niño en labios de los macorisanos de mi familia, que son muchos y con mucha chispa todos siempre, en cualquier momento te lo dicen. Según mi tía Dulcita, Pabulo andaba con una chaqueta azul e insiste en lo bonachón que era.

Desde que alguien está pidiendo algo y no lo encuentra y sigue jode que te jode con la petición, cualquiera de las personas de mi familia de San Francisco de Macorís, le dice: -Pero ¿y qué es lo que tu quieres, el flú de Pabulo?