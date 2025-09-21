El diccionario de Peralta Romero

“Con valiosa dedicatoria, el escritor Rafael Peralta Romero nos acaba de enviar su más reciente libro, el “Diccionario de gentilicios dominicanos”, un pequeño tomo que recoge de manera ordenada muchos gentilicios dominicanos que se corresponden con su pasión y profesionalidad por la gramática y la fonética. Nada mejor para ilustrar la importancia de esta publicación que la primera parte del Preámbulo a la presente edición, escrito por el propio autor” (LB).

Preámbulo

El libro cuya salida al público no cause sorpresa, quizá no debió ser editado. La novedad se torna una condición importante, o por mejor decir, imprescindible, en una publicación inédita, pues el conocimiento nuevo es lo que justifica revelar lo que se ha investigado y escrito.

Tengo la sospecha de que pocos lectores esperaban el Diccionario de gentilicios dominicanos y ninguna duda me cabe respecto de que alguien rezongará al ritmo de la pregunta ¿para qué un diccionario de gentilicios? El autor habrá de responder con las debidas mesura y mansedumbre: "Comprendo".

Este libro recoge mucho, quizás no lo suficiente, de la quintaesencia cultural y espiritual del pueblo dominicano, porque el gentilicio se origina en la gente. Procede recordar la "gens", la organización social que precedió en la antigua Roma a la constitución del Estado-ciudad. A esta gente no solo las unía el vínculo sanguíneo, también lo económico y la permanencia en un mismo territorio.

Pertenecemos a un conglomerado que constituye la nación dominicana. Bajo esa gran sombrilla se cobija un pueblo que se solaza con llamarse dominicano y de este último concepto brotan como en cardumen cientos de denominaciones para las personas, las cuales marcan la relación con un lugar menor donde esas personas vieron

Por primera vez la luz. Ese vínculo entrañable con una localidad incluye recuerdos de familia, amigos y declaración de nacimiento. Se le dice gentilicio.

Este libro pretende incluir los gentilicios de todos los lugares de República Dominicana donde se haya desarrollado una comunidad y agrega características comunes de esos grupos humanos, tales como costumbres, economía, cultos religiosos, modo de producción y diversiones, elementos estos que constituyen, en definitiva, el perfil de un asentamiento humano.

Trazando los modestos perfiles de los habitantes en las localidades de todos los grados (secciones rurales, barrios urbanos, distritos municipales, municipios y provincias) es como abordamos el carácter de la comunidad mayor: el pueblo dominicano.

Hemos ido de lo particular a lo general -un método del que se ha valido la ciencia social en todo el mundo- vale decir de lo concreto a lo abstracto. La dominicanidad es un concepto abstracto, pero el estudio de los gentilicios locales nos la acerca a lo concreto, nos la hace más perceptible y palpable.