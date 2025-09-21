La cerilla

Meses de investigación. Datos revisados, cruzados con otros datos, lecturas, entrevistas a expertos. Todo estaba, pero algo faltaba. Busqué el número de contacto que me había pasado por un mensaje en Facebook y le escribí. Me dijo que estaba disponible. Marqué su número.

Hablamos de su travesía, de cómo había migrado. Huía y buscaba. Se fue porque tenía que hacerlo, se fue por él, se fue por su familia. Describe con detalle su viaje por fronteras, cuya seguridad desaparece ante los billetes y una estructura de hombres que te disfrazan, te suben en una moto, te esconden en un hotel, te dan una clave de seguridad para identificarte en un bus que cruza de Guatemala a México. Me habla de una noche, de cómo se arrastra por el suelo, de su carrera por alcanzar un punto mientras escucha una voz que le grita que corra. Me habla de su captura, luego de escapar de una camioneta que chocó tratando de evadir una patrulla, de su uniforme naranja en una prisión, de su caso en los tribunales.

Hago preguntas y él responde, como puede, durante todo este relato. No solo me detengo en sus palabras, no solo anoto sobre sus palabras. Pongo atención a cómo las dice, sus pausas, el corte abrupto de su voz cuando me comenta de una pareja que conoció y se pregunta si la chica que iba con ese chico pudo llegar sin ser… Hay una respiración, un suspiro. No hablo, no pregunto. Lucho con la incomodidad del silencio mutuo. Presiento que hay algo sobre ese capítulo de su travesía que aún, después de siete años, atravesaba su pensamiento.

***

Me pregunto. Les pregunto.

¿Qué fue lo último que recuerdan haber escuchado?

Antes de sentarme a escribir esto que escribo, lo último que escuché fue la voz de mi esposo.

“¿Te hago un té?”

No es la pregunta, es el timbre de su voz, el tono, la suavidad con la que deja caer las palabras ante mi escucha, el rostro que acompaña el sonido de esas palabras, la forma en que se su medio cuerpo se asoma por el espacio entreabierto de la puerta, cómo me mira y hace silencio esperando mi respuesta.

Le contesto. “Sí”. Enseguida nos enfrascamos en las palabras del detalle, en las que digo, instruyo, que no le ponga esto o aquello, que dice él que está bien, que no deje hervir el agua, le digo, que él lo sabe, me dice.

En un instante el espacio entreabierto de la puerta está vacío. Escucho sus pasos hacía la cocina. Me quedo con la suavidad de sus palabras.

***

Alguna vez leí que aprendemos a hablar por imitación. Primero, escuchamos. Escuchamos y vemos, observamos. Somos bebés y no podemos hacer mucho más. Está lo del llanto, claro, y digamos que esa es la primera forma en que nos hacemos escuchar, pero lo de hablar llega después, llega despacio, atropellado, con sin sentidos, con celebraciones bullosas cuando empezamos a decir ma ma ma o pa pa pa.

Entonces, cuando las palabras llegan y el sentido de ellas designa lo que nos rodea, incluso cuando no son pronunciadas, probablemente empezamos a olvidar el silencio, y con este olvido se nos empieza a atrofiar el deseo de escuchar fuera de nosotros.

***

La anécdota familiar es que empecé a hablar desde muy pequeña, y lo hacía con tal afán que se me atropellaban las recién estrenadas palabras. Mi hermana, casi dos años mayor, se molestaba. Pedía a los adultos que me callaran, me pedía que callara.

Tomando con pinzas el recuerdo de otros, pues la total amnesia infantil me ha vedado la versión de mi misma hasta los casi cuatro años, saco cuentas de que mi parloteo fue tema consciente para mí cuando llegué a la escuela. En mis boletines de notas escolares en los primeros años de primaria, mis maestras escribieron como observación: “Habla mucho en clases”.

Recuerdo a mi madre tratar de apaciguar el torrente de palabras, y a mis maestras. Supongo que era mi manera de estar ante los adultos. El único que parecía feliz con mi casi incesante necesidad de hablar sobre todo lo que pudiera era mi hermano, y en tengo la ligera sospecha de que lo hacía para no quedarse sin la compañera segura de sus juegos.

Pero no fueron las quejas directas de mis maestras, quienes trataron de mantenerme ocupada en el aula para que no buscará conversación y “dejara trabajar a los demás”, lo que me hizo darme cuenta de la necesidad de la escucha. Fue un cuento que leí de un tomo de pasta dura, color marrón, incluido en una serie de enciclopedia que mi padre había comprado, lo que me hizo darme cuenta, con siete años, que no se leía solo para tener datos ni material para hablar, sino que también al leer se podía sentir, y se podía desear el silencio y se podía cuestionar, y se podía escuchar lo que alguien quería decir sobre su tiempo y lo que pensaba de ese tiempo.

El cuento que leí se llama “La pequeña cerillera” de Hans Christian Andersen.

Releía por días la historia de la pequeña niña descalza, caminando en una ciudad llena de nieve, muriendo de frío, y cuyos últimos momentos fueron iluminados por las cerillas, los fósforos, que encendía para buscar un ansiado calor que llegó en forma del rostro de su abuela fallecida.

El dibujo de una niña acurrucada, vistiendo harapos, apoyada en una pared, mientras observaba la pequeña luz de un fósforo es una imagen que jamás he podido olvidar.

Ese cuento y esa imagen empezaron a enseñarme lo que mi madre y mis maestras no habían podido con reprimendas.

***

Como muchos y muchas, uso redes sociales. A veces me detengo para darme cuenta que llevo más de una hora pasando con el dedo de un reel a otro, o de un tuit a otro, o de un video a otro. En todo el foro digital encuentro gente que tiene mucho que decir, mucho que discutir, mucho que argumentar, mucho que enseñar, mostrar, manifestar, expresar. También soy parte de esos muchos y muchas.

Parece que hay una necesidad apremiante de expresar un punto de vista sobre cualquier cosa, hecho, acontecimiento, conflicto. Es un parloteo constante en el que, según dicen, perdemos la capacidad de atender, de concentrarnos, de comprender al otro, a la otra. De responder desde el entendimiento, la concentración y la comprensión de otros, de otras.

***

Sigo escuchando su respiración pausada. Parece pesar las palabras que aun no pronuncia, si es necesario decirlas o cómo decirlas. No veo su rostro, estamos a miles de kilómetros de distancia. El está en el lugar de sus expectativas, en el espacio ganado en el impulso de huir, de buscar, de encontrarse.

Me niego a sucumbir a la incomodidad de esa pausa. Desde la primera vez que leí, vi, la luz del fósforo que encendió la niña de la cerilla del cuento de Andersen supe que debía entrenarme para escuchar. Me costó, aún me cuesta a veces. Elegí una carrera en que escuchar es necesario para decir, y no solo escuchar la voz de otro, tratar de comprenderla, permitir que esa voz atraviese, se acomode, sino también escuchar algo más difícil de escuchar, el silencio previo a la palabra que se pronuncia.

- Quizás a ella le pasaron cosas.

El tono de su voz es lúgubre. Vuelve a hacer silencio. Carraspea, vuelve a suspirar.

- Me has hecho recordar momentos difíciles.

Lo dice con una voz más clara, como si acabara de encontrar una puerta de salida de ese recuerdo y reincorporarse al presente, en el que hablaba con una periodista a la que le confiaba su historia, con la fe de aquel que necesita ser escuchado.

Media hora después, colgué la llamada. Probablemente él, a kilómetros de distancia, hacía espacio en su silencio para el rostro de la chica que nunca volvió a ver, a quién le deseó la misma suerte que él tuvo, a pesar de que la realidad vista en esa travesía le decía que posiblemente le pasó algo.

Mientras que yo volvía escuchar su voz, y sus silencios, que daban sentido a todos esos datos revisados, cruzados con otros datos, lecturas, entrevistas a expertos. Una voz para ese cuerpo de números, estadísticas, afirmaciones sesudas. Y me sumaba a su deseo de suerte a esa chica que él conoció en algún punto entre Guatemala y México, y comprendía el miedo y la tristeza de su larga pausa, de sus suspiros, y de la voz lúgubre que emergió de esa espera. La espera y la escucha que ahora me daban el camino para escribir la primera palabra, para decir, para contar, para tratar de explicar a otros.

Para encender la cerilla.

***

Ahora termino de escribir este texto.

Me hago la pregunta. Se las hago a ustedes.

¿Qué fue lo último que recuerdan haber escuchado?