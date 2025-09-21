Ana Gálvez Lai, coaching empresarial

“Las puertas se abren solo cuando hay voluntad de atravesarlas”. Esta frase del jesuita Pedro Miguel Lamet describe la vida de la profesora Ana Gálvez Lai, conversar con ella es adentrarse en los pasos de una mujer que domina con profundidad el arte del coaching empresarial y, pueden dar fe de ello marcas como el Grupo Empresarial Galcon y CEDISA.

JP- Ana usted que ha dado preparación a grandes marcas del país, ¿cuáles son los pasos que considera debe seguir un proyecto de éxito a nivel empresarial?

AG- Crear un proyecto exitoso en el mundo empresarial no es fruto del azar, sino el resultado de una combinación de visión, estrategia y ejecución disciplinada. Considero fundamental identificar una necesidad real que tenga el mercado. Definir una propuesta de valor simple, poderosa y diferenciadora. Diseñar un modelo de negocio sostenible y que funcione en la práctica. Esto incluye definir cómo se generarán ingresos, cuáles serán los costos, y cómo se escalará, ya que la sostenibilidad financiera es tan importante como la creatividad. Construir un equipo comprometido, rodeado de talento, que comparta la visión, que aporte habilidades complementarias y que esté dispuesto a crecer junto al proyecto, porque el liderazgo empático y claro marca la diferencia. Mantener la disciplina y la pasión. El éxito empresarial requiere constancia; habrá obstáculos, pero la pasión por lo que se hace y la disciplina para seguir avanzando son los pilares que sostienen cualquier proyecto a largo plazo.

JP- ¿Cuáles son las convicciones que le hicieron descubrir su vocación para favorecer que los equipos empresariales alcancen su máximo potencial?

AG- Mis primeros pasos en el acompañamiento empresarial surgieron de una convicción profunda: el talento necesita guía, y las ideas necesitan estructura. Al iniciar mi proyecto de capacitación y desarrollo, no solo buscaba ofrecer herramientas técnicas, sino también crear espacios donde las personas pudieran descubrir su potencial, fortalecer sus habilidades y transformar sus entornos laborales. Todo comenzó con una observación constante de las necesidades reales en las organizaciones: equipos desmotivados, líderes sin formación estratégica, y profesionales con mucho que ofrecer, pero sin una ruta clara; fue ahí donde entendí que mi proyecto no debía limitarse a impartir conocimientos, sino a acompañar procesos de cambio. Desde entonces, cada taller, cada sesión, cada empresa que confía en mi enfoque ha sido una oportunidad para construir puentes entre el aprendizaje y la acción. El acompañamiento empresarial se convirtió en el corazón de mi propuesta: estar presente, escuchar, orientar y celebrar cada avance.

JP- Acabas de lanzar un proyecto personal llamado Galai, ¿de qué va?

AG- Galai es un sueño realizado. Una empresa de capacitación y desarrollo que impulsa el aprendizaje efectivo, que fortalece el talento técnico y humano a través de talleres vivenciales centrados en habilidades blandas para transformar equipos y potenciar resultados. Trabajamos de la mano con empresas para ajustar nuestros servicios acordes a sus necesidades, bajo buenas prácticas de honestidad, ética y confidencialidad.

JP- ¿Cuánto le aporta una buena capacitación a una empresa?

AG- La capacitación empodera a los colaboradores para proponer mejoras, adaptarse a los cambios del mercado, asumir roles de liderazgo y crear una cultura organizacional más dinámica y resiliente. Capacitar no es solo enseñar, es preparar a la empresa para el futuro, y el futuro pertenece a quienes están listos para aprender.