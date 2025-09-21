Otro abril, demasiado cruel

A todas las víctimas del desplome del Jet Set, in memoriam

Un olor a benceno recién diseminado,

a derrota del paisaje en plena noche clara,

a condena de la vida, sus siluetas, sus pesares.

Las palabras no consiguen apoyarse en las palabras

y el silencio se convierte en aleve sonata de una danza de lamentos.

Un dolor recorta mudo, como un rayo, lo presiento,

el arco en que asentaban las vocales sus acentos.

Y la oración se ahoga y el aliento se prohíbe a sí mismo aquel suspiro,

el del adiós tranquilo, el del llanto insepulto a pesar de los escombros.

Era la parca, garlopa fiera en mano, llegó vertiginosa,

sin algún remordimiento,

para asolar la fiesta, destajar las sonrisas, los anhelos.

Estupor, rabia difusa, ignominia resentida del destino más artero.

No hay aguja, no hay puñal, herrumbrosa daga, filo de mantarraya

que ahonde las heridas allí donde más duele.

Pasa el 7 como siempre arropado de misterio.

Llega el 8 ensangrentado, hecho de susto, ebrio de espanto,

en el cruento mes de abril, el de las lilas débiles sobre la tierra herida.

Frondoso de rabia. Rebosado de estupor.

En tristeza conocida fueron más lentas las horas,

más húmedo el rocío de la madrugada,

más grave y amargo el canturreo del mar,

para hallar en sus semblantes el asedio temerario,

incomprensible y hosco,

el llamado indescifrable del responso y de la muerte.