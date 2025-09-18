No other choice

No he visto esta película. Tampoco ha sucedido su estreno. Sin embargo, su pase en competición en el Festival de Cannes recién finalizado, según la prensa, recibió múltiples aplausos de crítica y público. Pero hasta aquí llego. Tendré que esperar a que sus productores la distribuyan para tocar fondo.

Hay un tema al que deseo volver con mirada indiscreta: el humor en el cine coreano. En este género, el maestro Park Chang-wook posee algunas obras que hablan de su forma peculiar por abordar el humor coreano en el cine.

“I am a cybork, but its ok” (2005) fue premiada en el Festival de Berlín. Aunque la crítica la considera una obra “inclasificable” dentro de la ciencia ficción, resato que esta es una pieza ingeniosa, juguetona y romántica con algunos tintes de tragedia. Fue realizada a partir de aportar los pequeños detalles que enriquecen su pensamiento cinematográfico, presentes de alguna forma en toda su obra. Una muchacha recluida en un hostipal psiquiátrico, se alimenta solo de baterías eléctricas. Pero conoce a otro joven que le hará replantearse esa actidtud.

No es un humor para provocar carcajadas, pero sí entraña pensamientos simpáticos de naturaleza híbrida.

“Thirts” (2009) es una comedia infernal. Una cinta estucturada en diversos géneros y que, a la manera del maestro Coreano Park-Chang-wook, intenta rendir tributo a un clásico del cine, “Drácula” (Tod Browning, 1931), cuyo papel propagónico inmortalizó Bela Logosi. Entre sonrisas y crímenes y sorpresas transcurre esta película coreana, premiada en Cannes. Demuestra la capacidad de su director de lograr entretenimiento para la gran audiencia.

Otro laureado maestro coreano, Boong Joon-ho, añadió a su catálogo la siempre bien recordada comedia de humor negro “Barking dogs never bite” (2000). Es una rara y virtuosa realización donde un joven aspirante a profesor se convierte en asesino de perros domésticos molestosos y tiene que moverse entre vecinos no afines. Todos los filmes de Bong tienen una visión muy personal de las clases sociales en Corea del Sur a partir de los problemas económicos de sus ciudadanos, lo que hace posible que el público se pueda identificar con su obra desde un principio.

Ficha técnica:

País: Corea del Sur. Año: 2025. Duración: 139 minutos. Director: Park Chang-wook. Guion: Park Chang-wook, Don Kellar. Lee Kyoung-mi (sobre una novela de Donald E. Westlake). Reparto: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sung-min, Yeong Hye-ran, Yoo Yeon-seon, Park Hee-soon y Cha Seung-won. Premios: Selección Oficial a Concurso, Festival de Cannes 2025. Sinopsis: Después de estar desempleado durante varios años, un hombre diseña un plan único para conseguir un nuevo trabajo: eliminar a su competencia.