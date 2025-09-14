Existen obras que pueden quedar marcadas por siempre, ya sea por su título o por sus características especiales. O puede ser también, por la trama y la puesta en escena. Sin embargo, hay algunas que poseen todo lo anterior pero llevan consigo un aurea de conexión con el público que muchas veces no nos explicamos; pero la magia al parecer existe.

Y decimos esto, porque esa magia nos arropa y nos encanta cuando observamos una cinta espectacular por su contenido, sencillez y armonía por la candidez de su protagonista. Nos referimos a la joya de la cinematografía mundial: “La Strada”, de Federico Fellini.

A raíz del comienzo del movimiento neorrealista italiano en el año de 1945, la industria cinematográfica italiana se aboca a realizar películas con contenidos simples que destaquen esa sociedad de posguerra con sentimientos grises de pena y dolor. En el año de 1954 se estrena “La Strada”, donde nos narra la historia de Gelsomina y Zampanó por el cual este último, la “adquiere” por diez mil liras a su madre para que le asista en sus trabajos callejeros de cirquero ambulante.

Zampanó posee un carácter violento y utiliza su fuerza bruta para romper cadenas contra su pecho ante la expectación del público, yendo de calle en calle para tratar de sobrevivir. Su asistente Gelsomina, observa con detenimiento ciertos aires de esperanza dentro de su infantil mundo interior, y aunque es abusada y maltratada por Zampanó, ella siempre posee una sonrisa y anda por ese mundo real de reconstrucción que se encuentra Italia a raíz de la posguerra; pero que ella no lo nota, porque su sensibilidad solamente le permite observar la vida para ser feliz.

La actuación de Anthony Quinn en el papel de Zampanó es extraordinaria, reflejándose una química para trabajar en otras latitudes y esquema. Gulietta Massina en el papel de Gelsomina, refleja una hermosa combinación de su rostro y su inocencia para brindarnos uno de los mejores papeles para sentir la nobleza expresada magistralmente en la pantalla.

En el mundo siempre han habido muchos Zampanó que no valoran y no comprenden las sutilezas de las personas. Existen varias de ellas que nos brindan amor, consuelo y ternuras; pero muchas veces, no sabemos apreciar ese regalo. Peor aún, esos sentimientos a veces son pisoteados y burlados por el cual solamente nos harán falta cuando llegue el momento de no tenerlo y sentir esa ausencia de valorar cuando ya lo hemos perdido.

“La Strada” es un poema social muy bien declamado en fotogramas, nos sumerge en un mundo de emociones tan hermosas como la gran sonrisa de Gelsomina. Esta cara de payaso representada en ella, será por siempre, una de las imágenes más inolvidable desde el mismo nacimiento del cine como expresión del verdadero arte puro.

Por lo tanto, recomiendo esta gema a los jóvenes cinéfilos, para que puedan apreciar el cine clásico, como una manera de conocer ese mundo que no está perdido y que espero que lo conozcan para entender el cine actual.

Curiosidades

1) Se estrenó en el XV Festival Internacional de Cine de Venecia el 6 de septiembre de 1954 y ganó el León de Plata.

2) Anthony Quinn había manifestado que Fellini lo había dirigido sin piedad; porque el director andaba buscando la perfección del personaje.

3) La actuación de Anthony Quinn es extraordinaria. Su trabajo con diferentes directores y géneros cinematográficos hizo que su imagen se convirtiera en un ícono de excelencia, en cada una de las décadas que laboró por espacio de casi 60 años en los escenarios.

4) Fue candidata al Oscar en 1956 en la categoría de Mejor Guion (Federico Fellini y Tullio Pinelli), y ganó el premio a la Mejor Película de Habla no Inglesa.

5) La banda sonora fue escrita por Nino Rota (el mismo del Padrino). El tema principal es una melodía melancólica. Esta aparece al inicio del filme y luego de forma recurrente a lo largo de la misma.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: La Strada

Año: 1954

Director: Federico Fellini

Federico Fellini: Director y guionista de cine nacido en la ciudad de Rimini, Italia, y fallece en Roma a la edad de 73 años. Gran exponente del neorrealismo italiano y de grandes clásicos.