¿Se puede hablar de lo que no se entiende, pero se tiene constancia de su existencia? Sí, sí es una búsqueda. De manera particular, del asunto sobre lo que busco, y que escribo ahora sin entender, me encontré hace unos años con un poema.

El poema se llama “El odio”. Lo escribió Wislawa Szymborska. Era polaca y le fue otorgado el premio Nobel de Literatura en 1996. La leí por primera vez muchos años después de ese galardón y pocos años antes de su muerte, en 2012. Ella, de quien leí una biografía, es de quienes son capaces de construir poemas que calan, que atraviesan, desde la imagen cotidiana, una capacidad que pocos tienen. Siempre es más fácil decir desde un amanecer que desde la visión de un vaso de agua sobre la mesa.

Así que un día me encontré con Szymborska y leí este poema que habla del odio como la búsqueda de aquel que no entiende cómo llegó ese vaso de agua sobre la mesa.

***

“Miren que buena condición sigue teniendo,/qué bien se conserva/en nuestro siglo el odio./Con qué ligereza vence los grandes obstáculos./Qué fácil para él saltar, atrapar”

Son los primeros versos del poema (leo una traducción de Abel Murcia y Gerardo Beltrán). Supongo que si algo como el odio, a través de los siglos, sigue estando tan vigoroso, es porque ha sido ejercitado, tolerado en ese ejercicio, justificado. Szymborska publicó este poema en un libro que se editó a principios de la década de los 1990. Ella vio, antes de morir, otras muestras vigorosas de ese odio, que saltó del siglo XX al siguiente. Y sigue atrapando.

***

“No es como otros sentimientos./Es al mismo tiempo más viejo y más joven./Él mismo crea las causas/que lo despiertan a la vida./Si duerme, no es nunca un sueño eterno./El insomnio no le quita fuerzas, se las da”.

Leo el resumen de un artículo de The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría (ANPA, por su siglas en inglés). En el texto, que hace una revisión de estudios científicos sobre el odio, se señala que se ha dedicado poco esfuerzo a investigarlo. Me sorprende un poco, considerando que al parecer es un impulso que avala hechos terribles, desde ver a una mujer de 31 años morir en medio de un camino de tierra en una zona rural de República Dominicana, luego de que su expareja le disparara en la cabeza, impulsado por un alimentado odio al ser rechazado; hasta el genocidio de tribus, poblaciones y grupos alimentado por el odio a rechazar al diferente.

También el artículo indica que hay una discusión sobre si el odio es una emoción o una actitud, disposición. ¿Será un sentimiento como dicen en español que escribió Szymborska? ¿Se siente el odio? ¿Se construye el odio? ¿Va a la cama? ¿Pasa noches en vela? ¿Es al mismo tiempo joven y viejo, como el Benjamin Button del relato de Scott Fitzgerald, pero sin el destino de la muerte en una aparente juventud?

***

Sigue la poeta polaca.

.

“Con religión o sin ella,/lo importante es arrodillarse en la línea de salida./Con patria o sin ella,/lo importante es arrancar a correr./Lo bueno y lo justo al principio./Después ya arranca vuelo./El odio. El odio./Su rostro lo deforma un gesto/de éxtasis amoroso”.

En 2008, se publicaron los resultados de un estudio realizado en la Universidad de California. Según los neurocientíficos que lo hicieron, existe un “circuito del odio” en nuestros cerebros, que involucra dos estructuras llamadas el putamen y la ínsula. No entraré en detalles de cómo estas estructuras cerebrales, de acuerdo con este estudio, participan del odio que nace desde nosotros y actúa sobre nosotros, sino que me detendré sólo a indicar que estos neurocientíficos señalan la misma curiosa contradicción de la poeta: ambas estructuras también se activan en el amor romántico.

Esto no significa que se odie al amar, ni viceversa. Significa que el odio tiene sus máscaras.

***

“Ay, esos otros sentimientos,/debiluchos y torpes./¿Desde cuándo la hermandad/puede contar con multitudes?/¿Alguna vez la compasión/llegó primera a la meta?/¿Cuántos seguidores arrastra tras de sí la incertidumbre?/Arrastra solo el odio, que sabe lo suyo”.

Szymborska nació en 1923. Era una adolescente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y cuando la Alemania nazi ocupó su país. Participó en la resistencia y como muchos otros vivió una era comunista en su país que deparó situaciones sociales y políticas que desdicen del futuro prometido. Así que, supongo, que le tocó ver y vivir cómo ciertos sueños se trastocan, cómo eso que en un momento no parecía lo suficientemente fuerte para dañar terminó tragándose las buenas intenciones, llevando a muchos y muchas a desdecirse y ser arrastrados.

¿Eso ha cambiado? ¿Es tan sabio el odio?

***

“Talentoso, inteligente, trabajador./¿Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto?/¿Cuántas páginas de la historia ha numerado?/¿Cuántas alfombras de gente ha extendido,/en cuántas plazas, en cuántos estadios?”

Hace unas semanas atrás vi un documental sobre los Bee Gees, ese grupo de música disco muy famoso en las décadas de 1960 y 1970. De todo lo expuesto en el visual, algo me dejó atónita. Movidos por un locutor de radio, se le dio fuerza a un movimiento contra esa música que llegó a llamar a la quema de discos de este género, un evento que se promocionó en el marco de unos juegos de béisbol de las Grandes Ligas, en 1979, en Chicago. No daba crédito a las imágenes que veía, de cómo un odio movilizado contra un género musical podía tener la capacidad de destrucción que veía. Una explosión en el medio del campo de juego, vinilos en cajas, quemándose… Alguien explicaba en el documental que la convocatoria también sirvió para algo más que quemar discos de música disco: en las cajas que amontonaban vinilos había una gran cantidad de producciones musicales de grupos y cantantes afroamericanos, de negros.

Podría hablar sobre el Estadio Nacional de Chile y cómo fue convertido en un campo de concentración, tortura y fusilamientos durante septiembre de 1973 por la dictadura de ese país, luego de un golpe de Estado. Es odio también, un odio obvio… pero el odio amparado en un rechazo a un género musical no lo esperaba.

***

“No nos engañemos,/sabe crear belleza:/espléndidos resplandores en la negrura de la noche./Estupendas humaredas en el amanecer rosado./Difícil negarle patetismo a las ruinas/y cierto humor vulgar/a las columnas vigorosamente erectas entre ellas”.

“Dios mío”, creo que fue lo que escuché de mi abuela decir el día en que vi la transmisión de los fulgores de las bombas en el Golfo Pérsico. Aún no había cumplido diez años y la visión, lejana y ajena a mis dolores cercanos, me provocaba esa inocente emoción de algo extraordinario y confuso.

Luego se fue la energía eléctrica y nos quedamos a oscuras. Junto a la mesa, la lámpara de gas y los fósforos y de nuevo el “Dios mío”.

***

.

“Es un maestro del contraste/entre el estruendo y el silencio,/entre la sangre roja y la blancura de la nieve./Y ante todo, jamás aburre/el motivo del torturador impecable/y su víctima deshonrada.”

Crecí no muy lejos del kilómetro 9 de la Carretera Mella, en Santo Domingo. El recorrido espacial de mi familia materna estuvo siempre cruzado por esas cercanías. Mi madre se crió a poca distancia de ese punto. Mi abuelo trabajó en una finca a pocos metros de ese punto. En algún momento, allí hubo una cárcel que se convirtió en un centro de torturas durante la tiranía de Rafael L. Trujillo. En mi niñez y adolescencia nunca escuché a nadie hablar de ella.

Fue en la universidad cuando leí por primera vez sobre ese lugar y mi sorpresa fue mucha, porque para ese entonces, y muchos años antes de ese entonces, esa cárcel ya había desaparecido. Lo que siempre vi allí, y ahí sigue, es un hogar de monjas, en el que hay una capilla, una casa de retiro, un consultorio comunitario. En esos años en que supe lo que hubo antes y de lo que nadie nunca habló, participaba de un grupo religioso católico. Recuerdo que hicieron un retiro en ese lugar al que no asistí. En algún momento hubo comentarios al respecto de los momentos de oración. Alguien me contó que uno de los chicos tuvo un momento de revelación o de lucha con “lo malo”, y que en medio de un llanto incontrolable, se escondió bajo un banco expiando a alta voz un sin número de culpas y arrepentimientos. En esa época ya andaba en un proceso de descreimiento, así que en lo que pensé en silencio es que quizás ese muchacho, por un momento, sintió el horror del odio que allí se vivió. Quizás los lugares mantienen ese sentido del odio, aunque se intente borrar con el olvido.

***

Finaliza el poema.

“En todo momento, listo para nuevas tareas./Si tiene que esperar, espera./Dicen que es ciego. ¿Ciego?/Tiene el ojo certero del francotirador/y solamente él mira hacia el futuro/con confianza”.

“Mamá, te odio”. Eso me dijo mi hijo hace unos meses atrás, enojado porque le recordaba un horario que debía cumplir y, ante su negativa, tomé la decisión drástica de dejar de argumentar y decidir: le bloqueé la tableta.

Se fue a su habitación y escribió en su pizarra. “Mamá, te odio”.

Luego, todo pasó. Se olvidó del asunto. Al día siguiente, luego de que mi hijo se fuera a la escuela, me quedé observando la oración en la pizarra. No la borré enseguida, pensé sobre qué significaba odio para mi hijo. ¿Cuándo y cómo aprendió a identificar eso? ¿A qué llamaba odio? ¿Exageraba el nombrar como odio a los límites que le he impuesto?

No borré la oración. Tomé el marcador y escribí como respuesta: “Pero yo te amo”. Enseguida escribí una oración más larga en la que trataba de explicarle el porqué a pesar de su enojo era merecedor de ese amor, y de un posible camino para que ese “odio” no llegara a ser odio.

Él regresó. A los pocos minutos se acerca y me dice: lo siento. Le abrazo.

Al volver a su habitación, la pizarra estaba en blanco.