Apuntes sobre el arte conceptual: Lo que se saca de raíz vuelve a crecer

El arte es una escuela de la vida., ¿verdad? En la década del 70 estallaron una serie de artefactos explosivos en la casa del profesor de filosofía argentino Enrique Dussel (1934-2023). Cuando relataba esta anécdota, Dussel solía decir que al menos alguien de los que estaba en el poder durante la dictadura argentina había entendido sus libros, y por eso lo intentaban eliminar. En la Bienal de La Habana de 2019, la artista cubana Tania Bruguera habilitó un podio en un espacio público para que la gente hablara sin censura, recreando un momento icónico de la Revolución para crear un espacio de libertad de expresión. Por su acción artística fue censurada.

Lo que se saca de raíz vuelve a crecer es el nombre de la obra de David Pérez, una de las ganadoras en la recién inaugurada 31ª Bienal Nacional de Artes Visuales 2025 en Santo Domingo. La pieza, basada en una planta palmera sembrada en una maceta, ha desatado una polémica en torno a si merecía el reconocimiento. En el fondo, lo que hay detrás del tema es el gran debate sobre qué es el arte.

Un elemento que me ayudó a comprender mejor lo planteado es la leyenda escrita por el artista: “la escultura es una Palma Real que te observa en silencio. Su imagen, impuesta por el dictador Trujillo, fue convertida en adorno obligatorio para un país vigilado. Su altura y belleza esconden una historia que el tiempo ha querido borrar. En esta pieza la palma crece en recordatorio de lo que creemos enterrado, pero sigue vivo. Las viejas raíces del autoritarismo, disfrazadas y pacientes, aún buscan espacio para florecer en la memoria y en el presente”.

El escritor francés Víctor Hugo dijo que no hay en el mundo nada más poderoso que una idea cuya hora llegó. El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) afirmó que la obra es impropia e incluso ha solicitado la anulación del galardón. Para debatir sobre la opinión de instituciones como esa, es válido admitir que el arte tiene como principal misión transmitir un mensaje, y los seres humanos han buscado diversos medios para hacerlo: desde aquellos aborígenes que pintaban en las paredes sus vidas o aquel profesor universitario que se amarró a un árbol en Cotuí vestido de esclavo.

La idea es superior a la obra, eso lo ha demostrado el escultor David Pérez, por eso mereció ser premiado. Esa filosofía es la base del arte conceptual. La crítica, según el filósofo Walter Benjamín, es lo que complementa la obra; y hay que ver si quienes desde el poder intentan utilizar las bases del concurso, arguyendo que la naturaleza no es propiamente una escultura, pudieran comprender que lo artístico de la obra Lo que se saca de raíz vuelve a crecer no es su materialidad. El arte tiene consecuencias, no lo dudo, sobre todo cuando, en lugar de “disparar en todas direcciones sin apuntar”, se pone el foco en el mensaje y en la credibilidad de los ciudadanos de bien que lo acogen.