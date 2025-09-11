Todo filme sobre asesinos a sueldo (aunque en este caso es una mujer) nos recuerdan filmes como “Asesinato por contrato” (Irving Lerner, 1958), “Chacal” (Fred Zinnermann, 1973), “ El profesional” (Luc Besson, 1973), “Ava” (Tate Taylor, 2020), “Assasins” ( Richard Donner, 1995), y más recientemente “The Killer” (David Fincher, 2023) y la comedia negra “Bullet Train” (David Leitch, 2022). En ellas brilla la actuación de sus protagonistas. Lo reducido de este espacio impide emprender breves estudios de estas obras, así como citar otros clásicos del género con guiones específicos que añaden algún tipo de atracción para este tipo de cine.

En el caso de la cinta coreana “Bok-soon debe morir”, se incluye un elemento especial. Me refiero a la relación entre madre e hija, esta última rebelde y con dudas imposibles de equilibrar por su progenitora debido a lo difícil de su profesión.

Por lo demás, estamos frente a una cinta de aceptable realización técnica con la cámara indiscreta, los planos superpuestos y distantes, la musicalización, la escenografía, ambientación y los efectos visuales que permiten al guion mostrar apego a los combates grupales y personales y las distintas probabilidades de vencer en ellos, previa imaginación de los protagonista.

La dirección de actores sabe moverse, porque rescata la tradición coreana de mostrar aristas donde la imaginación siempre vuela a favor del ritmo cinematografico. La protagonista Jeon Do-yeon brilla en esos primeros planos donde sobresale el sentimiento de madre por encima de la rudeza de sus asesinatos por dinero.

El combate inicial del filme donde un samurái japones con el cuerpo lleno de tatuajes se le enfrenta, es visto a través del ventanal de un tren en movimiento, algo que induce (y a la vez indica) la velocidad en que transcurre la acción en este tipo de películas.

Ficha técnica:

País: Corea del Sur. Año: 2023. Duración: 132 minutos. Director y guion: Byun Sung-hyun. Reparto: Jeon Do-yeon, Seol Gyeong-gu, Lee Yeon, Koo Kyo-hwan, Kim Si-a, Esom y Hwang Jung-min. Premios: Selección Oficial Festival Berlinale, 2023. Sinopsis: Bok-soon es una profesional en la industria de los asesinatos por contrato. Tiene una tasa de éxito del 100 %, y es calificada como “A” por su empresa. También es madre soltera de Jae-yeong, que estudia en una escuela privada. Su jefe es un asesino poderoso que tiene mucho respeto por ella. Poco antes de renovar su contrato, se le asigna un trabajo que no está dispuesta a cumplir.